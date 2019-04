Stanislav Dvořák, Novinky

Ačkoliv se psalo o tom, že Ozzy skončí, i po rozpadu Black Sabbath se rozhodl neodejít do důchodu a chystá nové turné No More Tours 2. Startuje 31. ledna 2020 ve Velké Británii a cestovat bude šest týdnů.

Osbourne, který byl ikonickým frontmanem metalové legendy Black Sabbath, vydával během dekád i sólové desky a materiálu má požehnaně. Opakovaně měl problémy s drogami a jeho kariéra často končila, aby se zase po čase vrátil.

Vydal sólová alba jako Blizzard of Ozz (1980), Diary of a Madman (1981), Bark at the Moon (1983), The Ultimate Sin (1986) nebo Ozzmosis (1995) a v roce 1996 založil se svou manželkou a manažerkou Sharon festival Ozzfest.

Oficiální předprodej lístků začne 3. května v síti Ticketportal.