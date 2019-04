Stanislav Dvořák, Novinky

Springsteen prohlásil, že ho tentokrát inspirovala hudba a atmosféra Kalifornie pozdních 60. a raných 70. let. Album se natáčelo převážně u Springsteena doma v New Jersey, ale některé dotáčky probíhaly v Kalifornii a New Yorku.

Devatenácté studiové album Western Stars vyjde 14. června, ale dá se předobjednat už od 26. dubna.

Album Western Stars

FOTO: Sony Music

Na třinácti nových písních s ním pracovali Ron Aniello, který obsluhoval kytaru, klávesy i další nástroje a je také producentem, nebo Patti Scialfa, která zpívá ve čtyřech písničkách. Dále na albu hostovali Charlie Giordano či Soozie Tyrell.

Nebáli se ani rozmáchlých retro aranží, kde se uplatní dechy a smyčce. „Tato deska je návratem k mým sólovým nahrávkám s rozsáhlými filmovými orchestrálními úpravami,“ tvrdí Bruce Springsteen.