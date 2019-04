Barytonové scény v podání Simona Keenlysidea

Po čtyřech letech se vrátil do Prahy britský barytonista Simon Keenlyside. Do Smetanovy síně Obecního domu si přivedl jako partnerku albánskou sopranistku Ermonelu Jaho. Tentokrát se soustředil na slavné barytonové scény z oper italských a francouzských autorů. Byl to naprosto mimořádný večer.