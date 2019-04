Věra Míšková, Právo

Avengers: Endgame

Video

Trailer k filmu Avengers: Endgame

Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále 22 filmů studia Marvel sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder.

Avengers: Endgame, USA 2019, akční sci-fi, 182 min., režie: Anthony Russo a Joe Russo, hrají: Brie Larson, Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth, Josh Brolin, Robert Downey Jr. a další.

Cesta do pravěku

Video

Trailer k zrestaurovanému filmu Cesta do pravěku

Cesta čtyř kluků do dávné historie je znovu k vidění v kinech, nyní v nejlepší kvalitě a v jiných barvách, než jak jsou diváci zvyklí. Film prošel digitálním restaurováním a díky kompletní technické renovaci dostal takovou podobu, jakou měl při premiéře v roce 1955.

Cesta do pravěku, Československo 1955, dobrodružný, 93 min., režie: Karel Zeman, hrají: Vladimír Bejval, Petr Herrmann, Josef Lukáš, Zdeněk Husták a další.

Mia a bílý lev

Video

Trailer k filmu Mia a bílý lev

Jedenáctiletá Mia se s rodiči přestěhuje na farmu v jižní Africe. Dostane malého lvíčka Charlieho a stanou se z nich nerozluční přátelé. Z mláděte ale vyroste silný lev, a protože se rodinné farmě nedaří, táta musí obětovat lva jako trofej pro lov turistů. Mia a lev však utečou do africké savany, aby v divočině našli pro Charlieho bezpečné místo a lví království.

Mia a bílý lev, Francie/Německo/JAR 2018, rodinný, 98 min., režie: Gilles de Maistre, hrají: Daniah De Villiers, Mélanie Laurentová, Langley Kirkwood a další.

Ostrým nožem

Video

Trailer k filmu Ostrým nožem

Po útoku neonacistů na partu studentů zůstane na zemi ležet mrtvý kluk. Pachatelé jsou dopadeni, společnost se bouří proti holohlavým náckům, ale to všechno jenom chvíli. Zděšená rodina brzy sleduje, jak jsou vrazi po chybném rozhodnutí soudkyně propuštění na svobodu. Zoufalý otec s touhou po spravedlnosti se pouští do boje se všemi...

Ostrým nožem, Slovensko 2019, drama, 89 min., režie: Teodor Kuhn, hrají: Roman Luknár, Marián Mitaš, Ela Lehotská, Miroslav Krobot, Jana Oľhová, Moloch Vlavo a další.

High Life

Video

Trailer k filmu High Life

Monte a jeho malá dcera žijí v izolaci na palubě kosmické lodi hluboko ve vesmíru. Monte, pro kterého byla přísná sebekázeň obranným štítem proti touze, se stal otcem proti své vůli. On i žena, která dítě porodila, byli členové posádky vězňů – odsouzenců k smrti. Pokusní králíci poslaní na misi s cílem najít alternativní zdroje energie.

High Life, Německo/Francie/USA/Polsko/VB 2018, sci-fi horor, 113 min., režie: Claire Denisová, hrají: Robert Pattinson, Juliette Binocheová, Mia Gothová a další.

Nikdy neodvracej zrak

Video

Trailer k filmu Nikdy neodvracej zrak

Kurt se s moderním uměním seznámil jako dítě na výstavě „zvrhlého umění“ pořádané nacisty. Po válce vystudoval výtvarnou akademii v Drážďanech, kde potkal životní lásku Ellie, ale její otec, prominentní lékař Carl Seeband s jejich vztahem zásadně nesouhlasí. To, co nikdo z nich zatím netuší, je skutečnost, že jejich životy jsou již dávno propojeny hrozným zločinem, do kterého byl Seeband za války zapleten...

Nikdy neodvracej zrak, Německo/Itálie 2018, drama, 188 min., režie: Florian Henckel von Donnersmarck, hrají: Tom Schilling, Paula Beerová, Sebastian Koch, Saskia Rosendahlová, Oliver Masucci a další.

Humorista

Video

Trailer k filmu Humorista

Polovina 80. let v Sovětském svazu. Boris Arkadij vystupuje s neškodným skečem o opičce a žije život prominenta, komika podporovaného režimem. Pod povrchem se ale dusí. Humor je z podstaty svobodný a pohrdá hloupostí mocných. V Borisovi zuří vnitřní boj mezi konformistou a buřičem.

Humorista, Rusko/Lotyšsko/Česko 2019, drama, 100 min., režie: Michail Idov, hrají:

Jurij Kolokolnikov, Polina Aug, Alisa Chazanova, Olga Dibceva a další.