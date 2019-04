Jaroslav Špulák, Právo

Její koncert trval hodinu a dvacet minut. Písniček v něm bylo ale sotva na hodinu, protože Jessie J je výřečná až běda. Jistě, jakási motivace pro fanoušky je skvělá věc, nicméně tak zkušená zpěvačka už by mohla vědět, že vykládá-li si v pauze mezi písničkami o čemsi s jedním divákem pod pódiem, zbytek publika je absolutně mimo hru, protože slyší jen tu část rozpravy, kterou vede přes mikrofon Jessie J. Její protějšek ho nemá a není tedy slyšet ani na dohled, natož v celém sále.

Přitom měla jednatřicetiletá rodačka z Londýna, vlastním jménem Jessica Ellen Cormishová, ve Foru Karlín to nejlepší podhoubí pro to, aby jako umělkyně zářila. V ne zcela zaplněném sále byli v absolutní převaze její věrní příznivci, kteří dorazili vyzbrojeni znalostí písniček i textů a s touhou užít si večer stůj co stůj.

Jessie J v Praze.

FOTO: archiv umělkyně

Od prvního okamžiku ji podporovali zpěvem i aplausem po každé skladbě. Nešetřili ani souhlasnými výkřiky, když se Jessie J a její muzikanti rozhodli skladby spontánně prodloužit proto, že se oni zrovna projevili jásotem.

Čtyřčlenná skupina, která zpěvačku doprovázela, byla navíc vynikající. Každý její hudebník byl mistrem svého řemesla, pospolu pak rozsévali popovou a r’n’b hravost, funkovou lehkost, taneční důslednost i rockovou razanci, to podle toho, jaká skladba právě zněla sálem.

Jessie J komunikovala s diváky doslova natěsno.

FOTO: archiv umělkyně

Světla pro Jessie J.

FOTO: archiv umělkyně

Tomu všemu vévodil velký hlas Jessie J. Má v něm intonační jistotu, výrazovou sytost i barevnost, s nimiž korunuje atmosféru skladeb. Její přednes je tak rozhodný, že v několika skladbách spolu s instrumentální podporou překryl melodii či aranžérskou nezáživnost.

Jessie J tedy měla všechno ve svých rukou. Byl to její koncert a ona ho posunula do dimenze hudebně-diskuzního programu. Publiku to evidentně tolik nevadilo, pročež lze s výhradami konstatovat, že ve Foru Karlín bylo všechno v pořádku. I to, jak Jessie J energií a dravostí překonala třicetiminutovku předskakující Emmy Smetany.

Přesto to mohl být strhující koncert.

Jessie J Forum Karlín, Praha, 23. dubna

Hodnocení: 75 %