Extravagantní umělec se prosadil v sedmdesátých letech minulého století. Do zlatého fondu popu se zařadily jeho skladby Candle in the Wind, Rocketman, Sacrifice, Your Song nebo Daniel.

Elton John

Hudbou Elton unikal z neveselého dětství. Postupně se vypracoval na jednu z největších hvězd 20. století, mnohokrát objel svět a minulý rok se stárnoucí hitmaker rozhodl velká turné ukončit pro celkovou únavu. Letos 7. května má prý naposledy vystoupit v Praze.

Taron Egerton hraje Eltona Johna.

Zpěváka hraje ve filmu Taron Egerton, přítele a spoluautora hitů Bernieho Taupina hraje Jamie Bell. Vedlejších rolí se ujali Richard Madden, Stephen Graham nebo Bryce Dallas Howardová.

Snímek podle tvůrců není úplně konvenční biografií a obsahuje i snové pasáže. „Je surreálný i reálný,” tvrdí.