Věra Míšková, Právo

Thomas přijíždí do léčebny v Alpách, kde jen modlitby a tvrdá práce mají narkomany (ať už jde o heroin, nebo alkohol) převést ze závislosti na drogách na víru v Boha. Je to téma zajímavé hlavně tím, že se de facto přechází z jedné závislosti do druhé, protože modlitby a víra v Boha jako jediného zachránce je bezpodmínečnou terapií. Přičemž není pochyb, že víra je pro těžkého narkomana tou lepší variantou: neničí tělo, neškodí druhým.

Jinak se vše odehrává podle scénáře známého z řady jiných filmů na dané téma. Thomas přijíždí sice odhodlaný se ze závislosti vyléčit, ale ze začátku selhává. Jedna ukradená a tajně vykouřená cigareta a následné události v něm vzbudí výbuch, zuřivý vztek a odmítání, a když vykřičí všem do tváře: „Jste pošahaní, mám z vás ještě větší chuť si šlehnout,“ divák s ním jednak celkem souhlasí, jednak neomylně tuší, co bude dál. Útěk, návrat, další pokus o terapii.

Bajon nicméně hraje Thomase s obdivuhodnou přesvědčivostí. Jak se mění jeho postava, i on se doslova fyzicky proměňuje, zvolna, ale uvěřitelně. Kahn je navíc zdatný vypravěč, a protože modlitbami ve filmu vskutku nešetří, jejich klidná monotónnost způsobí, že divák uvěří nejen tomu, když Thomas říká, že ho uklidňují, ale i tomu, že ho právě modlitby k víře přivedly. A církevní hudba svou krásou zasáhne i bezvěrce.

Sexuální probuzení



Film dlouho plyne v nesentimentálním střízlivém duchu, až scéna v horách, kdy Thomase postihne náhlé prozření, zavane dost nelogickou schválností. Ponechá Thomase v rozporu s jedním z hlavních pravidel léčebny samotného, bez pomoci přátel.

Poněkud ploché jsou osudy ostatních členů komunity, protože jen opakují to, co o závislostech a osudech těch, kdo se do nich propadnou, asi každý ví. A scéna, kdy jeptiška nafackuje Thomasovi, protože jeho víře sama nevěří, diváky nejspíš pobaví, byť není jasné, zda to režisér tak myslel.

Naopak Thomasovo sexuální probuzení a jeho vztah k dívce je nakonec docela povzbudivou konfrontací lásky k člověku a lásky k Bohu.

Modlitba Francie 2018, 107 min. Režie: Cédric Kahn, hrají: Anthony Bajon, Damien Chapelle, Hanna Schygulla a další

Hodnocení: 60 %