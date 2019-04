Jaroslav Špulák, Právo

Zmíněné desky se na ostrovech prodalo 48 tisíc kopií. Předtím toto prvenství držela Joss Stone, jež byla v době, kdy se dostala na vrchol UK Chart, o dva měsíce starší než teď její kolegyně.

Další rekord, který v poslední době Billie Eilish vytvořila, je umístěn do České republiky. Nejprve na 20. srpna letošního roku ohlásili pražský koncert ve Foru Karlín, a jakmile se na něj začaly prodávat vstupenky, zaprášilo se po nich po čtyřech minutách. Její první deska tehdy ještě nebyla na světě, teenageři, kteří tvoří podstatnou část jejího publika, již nicméně dobře znali řadu singlů, které vydává od roku 2016.

Debutové album vyšlo 28. března a zpěvačka s ním láme další rekordy nejen ve Velké Británii. Dostala se na první místo národního prodejního žebříčku v Americe, také v Austrálii, Belgii, Kanadě, Rakousku, Finsku, Nizozemsku, Novém Zélandu, Skotsku, Norsku, Švédsku, Švýcarsku, ale také na Slovensku a v České republice.

V Billboard Hot 100, zámořském žebříčku novinek, obsadily čtrnáct pozic všechny písně z desky. Překonala tak raperku Cardi B, která měla loni s vydáním alba Invasion of Privacy podobný úspěch. V hitparádě však měla o jednu skladbu méně.

Billie Eilish vydala první album.

FOTO: ČTK

Billie Eilish Pirate Baird O’Connellová, jak zní její celé jméno, se narodila 18. prosince 2001 v Los Angeles. Je dcera herečky Maggie Bairdové a herce Patricka O’Connella. Vyrůstala na předměstí ve skromných podmínkách. „Část Park Highland je populární, ale žít tam nebylo vůbec jednoduché. Střílelo se tam, úřadovaly tam gangy. Lidé si přesto myslí, že jsem byla vychovávána jinak, že jsem malá bohatá holka z LA,“ řekla v rozhovoru pro britský magazín NME.

V osmi letech začala navštěvovat dětský sbor, v jedenácti začala psát vlastní písničky. Do povědomí se dostala v roce 2016 skladbou Ocean Eyes. Napsal ji její starší bratr Finneas O’Connell, jenž ji ke zpěvu přivedl a bez něhož zatím na hudební scéně nedá ani ránu. Spolupracuje s ním na svých písničkách, je členem její kapely, provází ji šoubyznysem.

„Vedle zpívání se věnuji i tanci. Můj učitel tance mě požádal, abychom já nebo bratr složili písničku, k níž by se dala udělat choreografie. Aby si ji pak mohl stáhnout, pověsili jsme ji volně na SoundCloud. Neměli jsme vážně žádné další úmysly, ale lidé si ji přes noc začali stahovat a už to bylo,“ prozradila magazínu Teen Vogue.

Temná estetika

Billie Eilish má vrozené neuropsychické onemocnění, které se v lékařských kruzích nazývá Touretteův syndrom. Přiznala to nedávno a současně dodala, že nechce, aby ji fanoušci brali jako nemocnou. „Jsem typ člověka, kterému když řeknete, aby něco nedělal, udělá pravý opak,“ podotkla.

Svými sympatiemi k temné estetice a otevřenému vyjadřování nevyvolává zrovna dojem milé dívky v rozpuku, se kterou bude skvělé kamarádit. Její odlišnost nicméně nespočívá v pubertální revoltě či snaze o upoutání pozornosti za každou cenu. Nebojí se bolesti a negativních emocí, jež jsou součástí jejích písniček i videoklipů. Zpívá o nich, i mluví.

Na scéně reprezentuje mládež pohlcenou technologiemi a sociálními sítěmi. Nemá ale ráda, když ji starší lidé obviňují z nezkušenosti a povrchnosti. „Podceňují sílu mladé mysli, pro kterou je vše nové a vše zažívá poprvé. Jsme ignorováni, a to je hloupé. Přitom víme všechno,“ řekla v rozhovoru pro NME.

Billie Eilish na pódiu.

FOTO: ČTK

Ve svých ponurých písních zpívá o depresích, úzkosti, smutku či ztrátě blízkých. Její křehký dívčí hlas dává tušit obrovskou zranitelnost, v některých písních často až šeptá. Ve videoklipech s bezmála hororovou atmosférou jí kolem úst, ve vlasech i po bílých šatech lezou pavouci (v klipu k písni You Should See Me In A Crown), ve tmě ji svírají cizí ruce, které jí do zad napíchají injekční stříkačky (Bury A Friend) nebo jí z očí vytéká hustá černá tekutina (When The Party’s Over).

Přesto se zpěvačka staví do opozice vůči destruktivním sklonům. Byť by klidně mohla prohlásit, že to, co na hudební scéně dělá, je svobodná umělecká výpověď, uvědomuje si vliv, který na mladé lidi v současné době má. V rozhovoru pro britský list Independent řekla, že kvůli tomu přemýšlí o každém svém dalším kroku.

Nedávno v Americe vyzvala studenty, aby se zaregistrovali jako voliči a vzali politickou odpovědnost také na sebe. A aby toho nebylo málo, v mnoha rozhovorech se usmívá, takže působí jako obyčejná mladá holka.

Mladá holka, která je hlasem své generace.