Tereza Frýdová, Právo

V Praze vystoupil naposledy v říjnu 2016, kdy zaplnil Velký sál Lucerny. Tehdy koncertoval za doprovodu kapely. Na nynějším turné se ale rozhodl vystupovat sám. A přestože aranže pro celou rockovou kapelu měly úspěch, sólové vystoupení Passengera bylo opět magické a jedinečné.

Večer zahájil kanadský folkový zpěvák Ken Yates. Svým příjemným hlasem naladil diváky na folkovou vlnu. Passenger pak svůj set odstartoval písničkou Fairytales & Firesides. Po ní následovala skladba David. Opět divákům připomněl, že je o bezdomovci, se kterým popil kávu během svého cestování po Skotsku. Navázal nejznámějším hitem z nového alba, podmanivou Hell Or High Water.

V roce 2017 vydal Passenger desku s názvem Sunday Night Sessions, která byla plná coververzí. Ty rád do setlistu zařazuje, a pražský koncert nebyl výjimkou. Představil impozantní verzi skladby Paula Simona a Arta Gartfunkela, Sound of Silence.

Na covervezi pak navázal příběhem o vzniku melancholické písničky Rolling Stone. Rozpovídal se o tom, že kvůli cestování zmeškal významné události svých blízkých a zdůraznil tak hodnoty, které jsou pro něj důležité.

Samozřejmě nemohl vynechat svůj hit Let Her Go. Během něho rozezpíval a roztančil lidi v sále. V poslední části koncertu zazpíval Survivors, po ní došlo na Scare Away The Dark, dva přídavky a byl konec.

Passengerovo vystoupení bylo intimní, působivé a zanechalo hluboký dojem. Pro zpěváka je kromě jeho osobitého a intonačně spolehlivého hlasu charakteristická jakási magická atmosféra, která je na jeho vystoupeních přítomná. Nedílnou součástí koncertů bývají i vtipné a přátelské historky. Během nich se v sále rozprostřelo až nábožné ticho, které krásně umocňovalo atmosféru celého večera.