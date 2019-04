Stanislav Dvořák, Novinky

Big Little Lies, minisérie televize HBO, se před dvěma lety nečekaně stala televizním trhákem. Příběh natočený podle stejnojmenného románu dostal mimo jiné cenu Emmy.

„Bude to hodně emocionální, ale současně pořád ještě komediální, má to odlehčené momenty, ale nebojí se to ukázat i špínu,“ řekla o druhé řadě herečka Shailene Woodleyová, která hraje jednu z hlavních postav. Vedle ní si zahrály třeba Nicole Kidmanová, Reese Witherspoonová a dcera zpěváka Lennyho Kravitze Zoe.

Příběh odhaloval temnou stránku luxusního kalifornského městečka, kde bydlí bohatí, štíhlí a krásní lidé, kteří nosí značkové oblečení a široce se usmívají. Měl silnou přirozenou pointu, a proto se dlouze diskutovalo, jestli vůbec může pokračovat. Režisér Jean-Marc Vallée v roce 2017 tvrdil, že to nejde. Přesto se blíží premiéra druhé řady.

V nové sérii se objeví Meryl Streepová (vlevo).

FOTO: HBO

Hrdinky seriálu Sedmilhářky

FOTO: HBO

Nová zásadní postava je matka muže, který podezřele zemřel v první sérii. Má chuť se mstít a půjde po krku hlavním hrdinkám.

„Chci vědět, co se té noci stalo. Láká mě zeptat se vás, ale nemyslím si, že se od vás dozvím pravdu,“ říká jedné z nich.

Druhá řada poběží od 9. června na HBO.