Stanislav Dvořák, Novinky

Teroristka je česká komedie režiséra Radka Bajgara s Ivou Janžurovou v hlavní roli. Marie, učitelka na penzi, už má dost nespravedlnosti a rozhodne se pomstít malému místnímu mafiánovi. Sežene si zbraň, ale vražda je složitá morálně i prakticky – přesto, že jí bývalý žák, momentálně v podmínce, dává cenné rady.

Americký horor Řbitov zvířátek vychází z knihy Stephena Kinga. Doktor Louis Creed (Jason Clarke) se s manželkou a dvěma dětmi přestěhoval z velkoměsta na venkov, do velkého domu na kraji lesa. V něm se ukrývá hřbitov domácích mazlíčků, na kterém místní děti odnepaměti pohřbívají svá zvířata. Soused Jud najde u cesty mrtvého Churche, kocoura jejich dcery Ellie, a rodiče najednou nevědí, co dceři říct. Jud Louisovi prozradí, že když kocoura co nejdřív pohřbí na zvířecím hřbitově, zvířátko se vrátí. Na třetím místě skončil americký romantický film After: Polibek.