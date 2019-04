Eva Vejdělková, Právo

Krvavý zločin v duchu Erbenovy balady Vodník, kde matka najde „dětskou hlavu bez tělíčka a tělíčko bez hlavy“ a kde tři školačky zahánějí nudu čtením strašidelných příběhů včetně Vodníka, popsal Sýkora v knize s názvem Ještě není konec. Jeho detektivnímu románu, který líčí třicet let uzavřený případ, z nějž byla původně podezřelá matka dítěte, dal potom režisér Viktor Tauš na obrazovce baladický ráz. A přestože takové, až přímočaré filmařské propojení příběhu s Erbenovou básní může zpočátku i budit podezření, že režisér jen sáhl po planých formálních ozdobách, výsledek vyznívá účelně a přesvědčivě.

Spolupráce režiséra s kameramanem působivě zprostředkovává atmosféru letní vesnice na sklonku 80. let, zjitřenou fantazii tří dospívajících děvčat a jejich z velké části ještě dětský svět. Nejlépe jim sice vychází zvolený postup v prvním ze tří dílů minisérie, který se vypravěčsky vrací do minulosti nejvíc, a s blížícím se finále ztrácejí opakující se flashbacky na síle, ale ani tak se nedá říct, že by se Tauš někde nechal svést k čisté formálnosti.

V současné rovině se proplétá pátrací linka, kterou rozehrála Klára Melíšková alias major Výrová a její kolegové Miroslav Krobot a Stanislav Majer opět na hraně věcnosti a suchého či jemně sarkastického humoru, s rodinným psychodramatem.

Ze zdánlivě zapomenuté napjaté rodinné situace se totiž díky vyšetřování znovu rozhoří tvrdý spor tří bratrů, kde se tají vztahy i činy a kde jeden hází vinu na druhého.

Jenže setkání příbuzných na místě vraždy za přítomnosti komické postavičky nového majitele domu, které mělo být prvním vrcholem případu, nedopadlo ve všech ohledech právě šťastně, ať už jde o text, jeho zinscenování, nebo herecké výkony. Podobně polovičatě bohužel nakonec dopadlo i pachatelovo přiznání, monolog plný zášti.

Pěkné výkony ale odvedli jak herci hlavních rolí, tak tři mladé dívky i mnozí představitelé menších postav, mezi nimiž vyniká trojice dělníků za vsí. Václav Neužil musel jako jediný ve své postavě obsáhnout třicetiletý věkový rozdíl, ale i když obtížný úkol zvládal herecky dobře, dojem rušila maska, která dávala jeho postavě stárnoucího muže nádech karikatury.

Vodník 3/3 ČT 1, 14. dubna. 20.15 hod. Scénář: Petr Jarchovský a Michal Sýkora, režie: Viktor Tauš, hrají: Klára Melíšková, Miroslav Krobot, Václav Neužil ml., Lenka Krobotová, Mirek Hanuš, Zuzana Stivínová, Pavla Beretová aj.

Celkové hodnocení 70 %