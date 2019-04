Jaroslav Špulák, Právo

„Od svých čtyř do patnácti let jsem zpívala v Bambini di Praga. Bylo to s pauzou, protože mi foniatr na čas doporučil klid kvůli nemocným hlasivkám. Když jsem ve sboru skončila, docházela jsem na soukromé lekce zpěvu do základní umělecké školy Ilji Hurníka v Praze. Šlo ale spíš o operní zpěv a já snila o populární hudbě. Neustále jsem přemýšlela, jak bych se jí mohla začít věnovat. Nevěděla jsem, jak na to,“ přiznala Právu I am Rosie.

V Bambini di Praga se naučila hrát na klavír a na to konto si začala vymýšlet melodické linky do budoucích vlastních písní. Brzy si v Liberci našla producenta a nahrála s ním svou první písničku. Je ve stylu tvorby Kate Perry a dosud je ke zhlédnutí na YouTubu. Za svou tehdejší angličtinu se ale I am Rosie trochu stydí.

I am Rosie vydala minialbum.

FOTO: archiv umělkyně

„Když mi pak bylo osmnáct, našla jsem si další producenty a vypadalo to, že bych se s nimi mohla dostat k nahrání a vydání alba. Jenomže to je drahá věc, a tak jsem si hned po střední škole našla práci a vydělávala peníze v podstatě jen na hudbu. V té době jsem začala používat umělecký pseudonym I am Rosie. Chtěla jsem si vytvořit novou identitu, která bude spojená pouze s muzikou. Vzala jsem si kalendář amerických jmen, našla v něm Rosie a v Googlu zjistila, že na hudební scéně nikdo takový není,“ vysvětlila.

Zanedlouho ale byla opět sama. Nechtěla totiž plnit záměr svých tehdejších producentů být pouze interpretem jejich písniček. Rozchod to byl poměrně rychlý.

„Šla jsem do nové práce a v ní po čase potkala holku, která mi řekla, že otec její kamarádky má v pražských Dejvicích studio. Nabídla se, že jí zavolá, pošle jí mé demosnímky a uvidí se. Díky tomu jsem se dostala k textařce Blance Maderové a jejímu tátovi Richardu Maderovi do studia Faust. Bylo mi dvaadvacet a já konečně začala dělat s lidmi, kteří mě skutečně podporovali a chápali,“ vyprávěla I am Rosie.

Nová spolupráce už byla podle jejího gusta. Všichni tři o písničkách, které měla zpívat, diskutovali a vzájemně si naslouchali.

I am Rosie je na začátku své hudební cesty.

FOTO: archiv umělkyně

„V té době jsem objevila zpěvačku Halsey. Nebyla ještě slavná, nepatřila do mainstreamu, ale já z ní byla nadšená. Blance se její tvorba také líbila, ale když jsem jí řekla, že bych něco takového chtěla dělat, odpověděla mi, že to budu mít těžké. Vůbec mi to však nevadilo, protože podobnou hudbu u nás přece musel někdo začít dělat,“ usmála se I am Rosie.

Její první elektropopová písnička se jmenuje Young Wild Crazy a vznikla před dvěma lety. Následovaly další čtyři, ale ani jedna z nich na EP Room 594 není. Její začátky na něm reprezentuje Free My Life, je na něm singl Room 594 dotýkající se tématu zakázané lásky, píseň By The Grace of God, v níž vůbec poprvé anglicky rapuje SharkaSs, či novinka Addicted z letošního ledna.

„S holkou jsem chodila skoro rok. A byla to fakt láska, považuju to za svůj nejlepší vztah vůbec. Holky jsou velice emotivní. Dokážou se do té druhé snadno vcítit a vzájemně na sebe víc berou ohledy. Je to úplně jiné než vztah s mužem. Ale s kluky chodím také. Nemám vyhraněnou sexuální orientaci,“ konstatovala zpěvačka k tématu písně Room 594.

Aktuálně zkouší se svou novou skupinou. V dohledné době by se chtěla prezentovat živě na pódiích a vypravit se tak i v koncertní praxi na cestu zpěvačky, která reprezentuje elektropopovou hudební řeč v zemi, v níž tento styl nemá příliš pevnou půdu pod nohama.