Jaroslav Špulák, Právo

Na koncertech turné diváci seděli. Ve velkém pražském sále to však vytvořilo atmosféru přece jenom méně emotivní, než bývá na běžných vystoupeních No Name zvykem. Tím spíš, když akustický zvuk nesly jen kytary, piano a smyčcové kvarteto, jež kapelu na pódiu po několika úvodních skladbách doplnilo. Zvuk bicích a baskytary zůstal standardní, což dalo vystoupení rytmický drajv. Tančit by tedy fanoušci klidně mohli po celou jeho dobu.

Ve Foru Karlín si to ale mezi židlemi dopřáli až v samotném závěru, když už kapela servírovala hit za hitem. V ten moment se dostavila atmosféra totálního souznění. Muzikanty koneckonců přiměla k tomu, aby divácké bažení po přídavcích vyslyšeli bez prostojů.

No Name ve Foru Karlín.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

No Name vytvořili skvělou atmosféru.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Písně na akustické turné měly trochu jiný ráz, než mají v obvyklé koncertní podobě či na studiových nahrávkách. Dostalo se na funkční hudební nášupy, jejichž součástí byla různá instrumentální sóla, improvizační výlety k jazzu nebo do jiných žánrových sfér, též plochy smyčců. Písně tak byly servírovány s bonusy, a tím se staly neobvyklým zážitkem.

Celkový pohled na pódium během koncertu No Name ve Foru Karlín.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Nedílnou součástí večera bylo přátelské, vtipné a vždy vypointované vyprávění zpěváka Igora Timka. Nejenže bezpečně ovládal své pěvecké party, ale mezi písněmi dával k dobru zážitky a historky, což obvykle součástí akustických koncertů bývá. Je při nich totiž více prostoru ke komunikaci hudebníků s diváky, a to se dělo i ve Foru Karlín.

Koncert měl spád, skupina No Name v základu ctila svůj sound a celkovou příjemností i lehkým patosem snesla do naplněné haly důvody, pro které si jí české publikum tolik váží.

No Name Forum Karlín, Praha, 11. dubna

Hodnocení: 80 %