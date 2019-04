Vypsaná fixa je tu pětadvacet let. Bude nové album i velké turné

Pardubická rocková kapela Vypsaná fixa je letos na hudební scéně pětadvacet let. Oslaví je vydáním nového studiového alba a koncertním Vypsaná fixa 25 let Tour. To odstartuje 7. října v pardubickém klubu Žlutý pes a vyvrcholí 18. prosince v pražském Foru Karlín. Na festivalu Rock for People se skupina představí ve spojení s filharmonií.