Při vzpomínce na Karla Zicha se hrálo i na jeho kytaru

Zpěvák Karel Zich by se letos v červnu dožil sedmdesáti let. V červenci však uběhne patnáct let od jeho smrti na Korsice. Při potápění tam dostal infarkt a skonal ve věku pětapadesát let. Jeho přátelé a kolegové na něho ve středu večer vzpomínali ve vyprodaném Velkém sále pražské Lucerny.