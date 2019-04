Jaroslav Špulák, Právo

Madonnino vystoupení na Eurovizi bude jejím čtvrtým vystoupením v Izraeli, přičemž poprvé tam koncertovala v roce 1993. Jednou z chystaných skladeb by podle zahraničních médií měla být dobře známá hitovka, druhou bude úplná novinka.

Madonnin tým měl už údajně i spor s producenty soutěže ohledně dramaturgie, protože zpěvačka plánuje předvést píseň s politickým odkazem. Nakonec se prý vše urovnalo.

Madonna přijede do Izraele se stošedesátičlenným týmem a její vystoupení by mělo stát jeden milion dolarů. Uvedenou částku poskytne podnikatel a filantrop, miliardář Sylvan Adams. Podle izraelských médií svou aktivitu vysvětlil tím, že by akce měla přinést něco umělecky nezapomenutelného.