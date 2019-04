Ilja Kučera ml., Právo

Není proto divu, že po vstupenkách na tři po sobě následující pražské koncerty se už před časem jen zaprášilo, přestože jejich cenu nelze označit zrovna za lidovou.

V neděli večer zahájil písničkář v pražské Lucerně svůj koncertní triptych a nabídl vděčnému publiku dvaadvacet písní od klasických a vesměs k nepoznání přetvořených až po ty z posledního autorského alba Tempest. Celý večer se vyznačoval střízlivou až klubovou atmosférou bez zbytečného vizuálního rozptylování.

Na spoře osvětleném jevišti výtečně hrající čtyřčlenná kapela doprovázela písničkáře za klávesami. Podle svého zvyku nepronesl Dylan za celý koncert jediné slovo a zůstával soustředěný pouze na hru, zpěv a foukací harmoniku.

Večer zahájila filmově proslavená Things Have Changed z roku 2000 a milovníky klasického Dylana zjevně potěšila v pořadí třetí Highway 61 Revisited, která se kupodivu od původního originálu až tak nevzdálila. Příjemným překvapením byl i jiný legendární kousek Like a Rolling Stone. Mimochodem touhle písničkou, pro jejíž tuzemskou nesmrtelnost odvedl velký kus práce i Petr Kalandra, způsobily českému publiku velkou radost i Rolling Stones na svém loňském červencovém koncertě.

Bob Dylan přijel do Prahy v rámci svého Nekonečného turné – Never Ending Tour, které na pódiu Lucerny pokračuje ještě v pondělí 8. a v úterý 9. dubna. Je ale otázkou, zda bude program večera shodný nebo jej výrazně změní, což s oblibou dělává. Na několika předcházejících německých koncertech se jej ale poměrně držel. A to ostatní je ve hvězdách, nebo lépe řečeno v hlavě Boba Dylana.

Bob Dylan Velký sál Lucerny, Praha, 7. dubna

Hodnocení: 90 %