Jaroslav Špulák, Právo

Kolekce to přitom není nezajímavá, byť se jedná o třetí probírku Williamsových takzvaných šuplíkovek. Svědčí to o tom, že co na svá alba nezařadí, klidně obstojí po čase společně s dalšími písněmi se stejným osudem.

Úvodní The Impossible je sice statická elektronická odrhovačka, následující Gold je už ale zajímavá tím, jak se v ní vrství vokály a co všechno jí to dává. Dirty Rotten je zábavná svým rockovým švihem a dávkou bezstarostnosti a Good People emocí, která je základem naléhavého Williamsova přednesu.

Indestructible by na albu být nemusela, stejně tak její remix. No Fucks má pak náladu písně, kterou prezentuje nějaký boyband v devadesátých letech minulého století, neboť i melodii nabízí silnou. Underkill v sobě ve druhém plánu nese lehounké latinsko-americké rytmy a patří k nejlepším na desce. Je prototypem dobrého současného popu, který se nekrčí pod nánosem produkčních zvuků, nýbrž stojí na pevné a čitelné melodii s lehkostí zazpívané výborným zpěvákem.

Na albu jsou ještě další méně zajímavé písně, sladkobolná akustická Hunting For You, hymnický kýč The National Anthem of Robbie nebo krotký ambientní remix Into The Silence. Tím se na pomyslných miskách vah kvalita vyšší s tou nižší vyrovnaly.

Bez ohledu na to jde o pozornosti hodnou sbírku nahrávek, které kdysi měly zůstat neveřejné, nebýt Williamsova nápadu z roku 2014, sice vytahat zaprášené kousky, dát jim solidní zvuk a pustit je do světa na třech počinech.

Robbie Williams: Under The Radar Vol. 3 vlastní náklad, 52:18

Hodnocení: 55 %