ČTK, jaš, Právo

„O Manic Street Preachers jsme se snažili v minulosti již několikrát. Nahrávku Holy Bible mám dodnes mezi základními deskami, které formovaly můj vztah k rockové hudbě, takže jsem rád, že to konečně vyšlo,“ uvedl Michal Thomes, ředitel festivalu.

Skupinu Manic Street Preachers, která přišla na svět v roce 1986, dnes tvoří kytarista a zpěvák James Dean Bradfield, baskytarista Nicky Wire a bubeník Sean Anthony Moore. Zpočátku měla kapela čtyři členy. Kvůli neobjasněnému zmizení čtvrtého kytarista Richeyho Jamese se kolem skupiny už od roku 1995 vznáší opar záhady. Žádné stopy po pohřešovaném nadále nejsou, úředně byl v roce 2008 prohlášen za mrtvého.

Debutové album Manic Street Preachers Generation Terrorists vyšlo v roce 1992. Mezníkem jejich kariéry se stalo čtvrté album Everything Must Go z roku 1996, které kapele známé svými levicovými názory vyneslo první dvě ceny Brit Awards v kategoriích Nejlepší britská kapela a Nejlepší album roku. Loni přidalo velšské trio do sbírky další album Resistance Is Futile i remasterovanou třídiskovou sběratelskou edici This Is My Truth Tell Me Yours.

Na začátku letošního července dorazí na jubilejní, 25. ročník Rock for People do Hradce Králové mimo jiné britští Bring Me The Horizon, švédské metalové legendy In Flames nebo taneční kapela Rudimental. Milovníky indie a ostrovní muziky potěší Kodaline, The Subways, Franz Ferdinand či God Is An Astronaut a příznivci říznější muziky ocení post-hardcorové Our Last Night, You Me At Six, The Amity Affliction nebo Flogging Molly.

Z domácích kapel zahrají Cocotte Minute, Mig 21 nebo Vypsaná fixa společně s orchestrem PKF - Prague Philharmonia.