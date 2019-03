Věra Míšková, Právo

Dumbo

Majitel cirkusu Max Medici pověřuje bývalého artistu Holta Farriera a jeho děti, aby se starali o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku v cirkuse, jehož sláva upadá. Ale poté, co se zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný návrat. Zároveň se o Dumba velmi zajímá podnikatel V. A. Vandevere, který angažuje „podivného tlustokožce“ pro svůj nejnovější zábavní podnik Dreamland.

Dumbo, USA 2019, rodinný, 112 min., režie: Tim Burton, hrají: Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Greenová, Alan Arkin, Finley Hobbins a další.

My

Adelaide přijíždí s rodinou na prázdniny do chaty, kde jako malá trávila léto. Na první pohled vyrovnaná žena skrývá velké trauma z dětství a hned po příjezdu v ní řetězec zdánlivě nevinných událostí vyvolává silnou paranoiu a pocit, že rodinná idyla brzy skončí. Předtucha se promění v realitu, když se uprostřed noci na příjezdové cestě k domu objeví čtveřice podivínů, kteří na rodinu záhy zaútočí.

My, USA 2019, horor, 121 min., režie: Jordan Peele, hrají: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Shahadi Wright Joseph, Evan Alex a další.

Zraněná srdce

Rachael přijíždí do rozbombardovaného Hamburku za manželem, britským plukovníkem, který je pověřen obnovou zničeného města, v němž stále vládne chaos a beznaděj. Ve chvíli, kdy se vydají do svého nového domova, Rachael je nepříjemně překvapena manželovým rozhodnutím, že budou dům sdílet s jeho německým vlastníkem Stefanem. Ale postupně se vše začne měnit...

Zraněná srdce, Velká Británie / USA / Německo 2019, drama, 109 min., režie: James Kent, hrají: Keira Knightley, Alexander Skarsgård, Jason Clarke, Fionn O'Shea, a další.

Arctic: Ledové peklo

Muž havaruje s letadlem uprostřed nedozírné ledové pustiny. Každý den dodržuje rutinní úkony a doufá, že se dočká záchrany. Jednoho dne se objeví vrtulník, silná sněžná bouře však zapříčiní pilotovu smrt a muž pochopí, že má jen dvě možnosti: zůstat v havarovaném vraku a připravovat se na jistou smrt, nebo se vydat na dlouhou pouť s nejistým koncem…

Arctic: Ledové peklo, Island 2018, dobrodružné drama, 97 min., režie: Joe Penna, hrají: Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir a další.

Westwood: Punk, Icon, Activist

Film mísí archivní záběry, překrásně rekonstruované sekvence a rozhovory s fascinující sítí spolupracovníků Vivenne Westwoodové. Provede nás tak jejím životem od doby, kdy vyrůstala v poválečném Derbyshiru, až na přehlídková mola v Paříži a Miláně.

Westwood: Punk, Icon, Activist, VB 2018, dokument, 83 min., režie:Lorna Tuckerová, účinkují: Vivienne Westwoodová, Christina Hendricksová, Kate Mossová a další.

Monetovy lekníny: Magie vody a světla

Co inspirovalo génia a bezpochyby největšího malíře impresionismu k sérii obrazů leknínů? Cestu za dokonalým zachycením neopakovatelného okamžiku přibližuje Ross King, jeden z předních odborníků na Monetovo dílo a autor bestselleru Mad Enchantment: Claude Monet and the Painting of the Water Lilies.

Monetovy lekníny: Magie vody a světla, Itálie 2018, dokument, 90 min., režie: Giovanni Troilo.