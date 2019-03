Jaroslav Špulák, Právo

Bezmála dvouhodinový koncert byl postaven zejména na písničkách z desky Oppidum. Filipová ho zahájila tradicionály Bonny Portmore a The Star of The County Down, aby následně přiblížila obsah jejich textů. Tenhle dobrý komunikační zvyk, zvláště měl-li koncert komornější charakter, ctila po celý večer.

Diváci tedy písničky nejenom vyslechli, ale dozvěděli se též, o čem jsou, z jakých zdrojů pocházejí a navrch i pár zajímavostí. Při představování hitu Zamilovaná zpěvačka prozradila, že když před mnoha lety ve francouzském studiu dostala tu píseň od skladatele a zpěváka Francise Cabrela jako dárek, zavolala Zdeňku Rytířovi do vlasti a požádala jej, jestli by pro ni rychle napsal český text. On to udělal přes noc a druhý den ráno už jí ho diktoval po telefonu.

Lenka Filipová hrála bezmála dvě hodiny.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Zlatou desku za album Oppidum v Lucerně obdrželi (zleva) producent David Solař, Lenka Filipová a hudebník Sean Barry. Vpravo zástupce vydavatelské společnosti Universal Music Tomáš Filip.

FOTO: Universal Music – Jiří Štarha

„Zdeněk obvykle nosil texty na poslední chvíli. Spíše později, častokrát až přímo do studia na nahrávání,“ podotkla předtím s úsměvem Filipová.

Vyprávěla i o své lásce k písním Paula Simona, o spolupráci se Seanem Barrym, fenomenálním britským hráčem na keltskou harfu, který ji před lety do krás keltských tradicionálů zasvětil. A vzpomněla i na jeho maminku, zpěvačku, se kterou se setkala a obdržela od ní tipy na písničky. Tak vlastně česká zpěvačka udržela staré písně při životě a v paměti.

Lenka Filipová zpívala písně ze svého alba Oppidum i starší.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Během koncertu se převážně sama doprovázela na kytaru. Po její levé ruce hrál a vokály i u českých písní zpíval Sean Barry, po pravé klávesista Ondřej Hájek a za jejich zády osmičlenné smyčcové těleso Brno Strings. V Lucerně ji také doprovázely zadní projekce, v nichž byly představeny záběry přírodních krás zemí, které jsou s jejím stávajícím repertoárem spjaté.

Lenka Filipová zpívala s úctou ke starým písním a láskou ke svému repertoáru. Možná by si její program zasloužil proložit větším počtem hybnějších skladeb, aby byl o málo živelnější, jistě by mu prospělo, kdyby zpěvačka neustále nedolaďovala svou kytaru a soustředila se více na vyprávění zajímavých příběhů. Když ale v závěru diváci aplaudovali vstoje, byl to nejlepší důkaz toho, že jim připravila příjemný zážitek a oni ji za to ctí a váží si jí.

Na podzim bude Lenka Filipová ve svém turné k albu Oppidum pokračovat.