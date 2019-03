Věra Míšková, Právo

S jakým pocitem jste přebíral Českého lva za snímek Všechno bude?

Ten film mi dělá radost už od premiéry na karlovarském festivalu. Hodně s ním jezdíme po světě, občas cenu dostaneme, občas ne...

Sbírá ceny, ale diváků do českých kin mnoho nepřišlo, přestože podle hodnocení se těm, kteří přišli, líbil. Čím to je?

Všechno bude je film, který se těžko propaguje. To bylo jediné, s čím jsme se potýkali. Propagace musí být co nejjednodušší, přímočará, a to se nedařilo. Je to film o náctiletých, ale nelze říci, že je pro teenagery. Není to ani rodinný film, nemůžeme lákat na to, že se budou bavit dospělí i děti. Nedá se jednoznačně zaškatulkovat, tím a ostatně celkově komerční stránkou se díky producentovi Jirkovi Konečnému nemusím omezovat. Točím, jak nejlépe umím, a nemyslím na nic jiného.

Nicméně je to tak, jak říkáte. Podle ohlasů byli ti, kteří ho viděli, spokojeni. Máme diváky na festivalech i v kinech v zahraničí, právě teď startujeme ve Španělsku a doufám, že po Českých lvech třeba dostaneme ještě jednu šanci i v Česku.

Hodně zmiňujete podíl herečky Elišky Křenkové na celém filmu…

Ano, byla skutečně mým sparingpartnerem. Mohl jsem se na ni naprosto spolehnout. Byl jsem scénářem nadšený, ale věděl jsem, že to není typ filmu, v němž se mohu spoléhat na zkušené herce. Cesta příprav obou kluků byla dlouhá, museli se naučit správně říkat přesné dialogy, které Petr Pýcha skvěle napsal, a k tomu potřebovali hodně zkoušení a pomoci. Já sám jsem se toho o práci s herci při tomto projektu hodně naučil.

S Petrem Pýchou teď chystáte další film. Přiblížíte ho?

Jmenuje se Admin, ale jinak nechci prozrazovat příběh, protože ho zatím teprve připravujeme. Budeme točit až příští rok v lednu. Je ze současnosti, ale na rozdíl od Všechno bude není o dospívání, takže už nebudu pracovat s neherci. Chci naopak udělat hodně herecký film.