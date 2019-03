František Cinger, Právo

Profesor Jiří Přibáň z velšského Cardiffu představoval svou knihu Die Suche der Geschichte (Hledání dějin). S diskusním tématem Období krize? Dnešní Evropa zaujal posluchače nelítostným pohledem na neschopnost politických elit vyřešit problémy eurozóny, migrační krize i podoby brexitu.

„Blížíme se k těžké krizi, protože tuším, že čím dál reálnější je tvrdý brexit. V tom případě celá Evropská unie spadne do recese. Což posílí populistické a nacionalistické strany,“ řekl. A přiznal se, že si v roce 1989 nemyslel, že třicet let poté budeme řešit otázky etnonacionalismu, kterými se Evropa zabývala před sto lety.

„Když politici nedokáží vyřešit krizi politiky, ekonomiky, uchylují se k boji o hodnoty. Všimněte si, že o hodnotách mluví Angela Merkelová, současně i Viktor Orbán. Chtěl bych být moucha, která naslouchá rozhovorům Angely Merkelové, francouzského prezidenta Macrona a Viktora Orbána o evropských hodnotách,“ uvedl a dodal: „Jakmile začnete bojovat o hodnoty, vytrácí se možnost kompromisu.“

Je to lidový veletrh, říká Petr Sís



Iva Procházková, nositelka Německé literární ceny pro mládež, představila novou knihu Orangentage (Uzly a pomeranče). Vedla zároveň rozhovor s kreslířem a spisovatelem Petrem Sísem, rodilým Čechem žijícím od osmdesátých let v New Yorku. Děti a dospělé zaujal mj. knihami Strom života – Charles Darwin nebo Zeď – jak jsem vyrůstal za železnou oponou.

Chodící trabant v Lipsku

FOTO: František Cinger, Právo

„Lipský veletrh je jedinečný tím, že je lidový. Ty, jichž jsem se kdy zúčastnil, jsou věnovány profesionálům, nakladatelům, knihkupcům, byznysmenům. Tady lidi přijdou, že by si koupili jednu knížku. Jsem opravdu překvapen, kolik je tu lidí,“ svěřil se Právu.

„V Německu jsem překládán třicet let, ale netušil jsem, že je to samozřejmě obrovský víc než osmdesátimilionový trh, ale zároveň docela uzavřená enkláva. Byli jsme ovlivněni úspěchy pana Tau nebo Krtečka, ale teď vidím, že to byla jednosměrná výměna. Přitom naše knížky jsou výtvarně na vyšší úrovni, takže každá noha vsunutá do dveří je dobrá,“ řekl dále.

„Výměna by měla být větší, a proto vidím jako velký počin, že Česko a ministerstvo kultury sem pozvalo na pětapadesát autorů a autorek. Na začátku jsem byl skeptický, když jsem viděl na stánku budovat uzavřenou arénu. Pro čtení i besedy je to fantastické, lidé se tady uzavřou do menšího kolektivu a poslouchají. Je jen škoda, že pan Rudiš nevyhrál veletržní cenu, ale člověk nemůže mít všechno,“ dodal.

Hvězdné války i komiksoví hrdinové



Návštěvníci přicházejí za oblíbenými autory, za knihami, ale i za zábavou. Moderní prostory spojující pět obrovských sálů společenskými prostory umožňujícími pořádání besed podobně jako stravování, poskytují dostatek možností k setkáním i k odpočinku.

Nedílnou součástí programu jsou posluchačsky oblíbené besedy i prezentace mnoha komiksových a filmových postav. Zvláště mladá generace tradičně přichází v podobě svých oblíbených hrdinů. Rádi se vyfotí s návštěvníky, kteří mají zájem odnést si snímek třeba s postavami Hvězdných válek nebo s Včelkou Májou.

Ředitel veletrhu Oliver Zille předpokládá, že návštěvnost veletrhu přesáhne rekord z roku 2017, kdy ho navštívilo 285 tisíc lidí.