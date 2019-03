Stanislav Dvořák, Novinky

Turné navštíví třeba Plzeň, Prahu, Liberec, Ostravu, Olomouc a Brno. Vstupenky budou v sítích Ticketmaster a Ticketportal od 25. března v 9.00.

V penzionu svět je deska, která už dávno patří do zlatého fondu. Melodie Petra Hapky v osmdesátých letech otextoval Michal Horáček a pak je s různými zpěváky nahráli. Vznikly tak nadčasové hity S cizí ženou v cizím pokoji (Kocáb), Štěstí je krásná věc či Rozeznávám (Müller) a další.

„S tímto nápadem přišel můj manažer a kapelník Juraj Kuchárek a mně se to zdálo jako velmi dobrý nápad. Michaela Kocába si velmi vážím a mám ho rád, stejně jako Ondřeje Soukupa, a upřímně se těším, že spolu strávíme skoro půl roku. Budeme hrát písně z legendárního alba V penzionu svět, u jehož nahrávání jsme se s Michaelem Kocábem poprvé pracovně setkali, ale přidáme i nějaké ověřené ‘vypalovačky‘, které lidé mají rádi. Jako každý rok zazní skladby v jiných verzích i jiných aranžmá. Mám rád, když s písněmi, které jsou ověřenými hity, pracujeme, dolaďujeme je a vždy jsem zvědavý, jak na to lidé zareagují. Zatím to přijímali s nadšením, věřím, že tomu tak bude i tentokrát,” řekl Richard Müller.

Richard Müller

FOTO: Universal

„Zvažoval jsem to jen z hlediska časového, protože jsem opravdu velmi zaneprázdněn, a když jsem slyšel, kolik těch koncertů bude, popravdě mě to stále trochu děsí. Z hlediska uměleckého jsem však neváhal ani chvíli - Richard je vynikající umělec a já ho strašně uznávám. Všechny jeho koncerty bývají velkolepé, bude to zážitek i pro mě,” dodal Kocáb.

„S Richardem se známe - nebo spíše neznáme - dobře přes 30 let. Nikdy jsme spolu nic nedělali, ale já mám jeho tvorbu a jeho osobně celý ten dlouhý čas velmi rád. Patří k té inteligentnější části naší společné pop-kultury. Já jsem skladatel, ne ‘performer‘, a tak se naší spolupráce i s Michaelem Kocábem trochu bojím, ale na druhé straně se na ni i velmi těším,” plánuje Ondřej Soukup.