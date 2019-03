Šárka Hellerová, Právo

„Praha je krásné město, takže doufám ve skvělou atmosféru a fantastický večer,“ těší se Triana, jejíž třetí studiové album vyjde v květnu. „Nesmírně se těším, až se o desku Life in Colour podělím s publikem a až ji budu naživo hrát na různých místech světa. Chvíli mi trvalo, než jsem ji dala dohromady, ale teď už se těším, že začnu pracovat na nové,“ říká hudebnice o novince, která je ztělesněním radosti, nezávislosti a ženství.

Album Life in Colour je podle ní metaforou pro opuštění společenských očekávání a osobních hranic a oslavou ženství.

Co jí samotné pomohlo k nalezení sebedůvěry a pocitu kreativní svobody? „Terapie! Myslím, že to byla nejlepší investice, kterou jsem pro sebe kdy udělala. Pomohlo mi to dostat se do stavu, ve kterém se cítím silná a pozitivní,“ říká Právu Triana.

„Nahrávání byla skvělá zábava. Pracovala jsem se skvělými lidmi, takže kromě tvrdé práce, která doprovází jakýkoliv kreativní proces, jsme se hodně nasmáli a užili si hezké chvíle,“ vzpomíná na vznik nových skladeb.

Debutové album Lost Where I Belong, jež produkoval Bonobo, vydala Triana v roce 2010. „Zdá se mi to jako v minulém životě. Vnímám ho s hrdostí a radostí. Ušla jsem od té doby dlouhou cestu, tohle album byl odrazový můstek,“ tvrdí.

O čem v té době snila a jaké měla ambice? „Upřímně řečeno jen o tom, že budu mít na nájem a zbyde mi dost peněz na slušný nákup jídla,“ tvrdí dnes umělkyně, která je dle svých slov pyšná na to, že se umělecky nezasekla na jednom místě. „Byla jsem také velmi odhodlaná se probojovat z undergroundového labelu k širšímu publiku, a to se mi povedlo.“

Kdo z umělců, se kterými spolupracovala, byl zásadní pro její hudební směřování? „Nemám pocit, že by někdo konkrétní převyšoval ostatní. Každá spolupráce pro mě byla důležitá zkušenost a od každého jsem se něco naučila. Jako pro hudebníka je pro mě nejlepším učitelem život. Důležité je být vždy otevřený, pravdivý a upřímný,“ vysvětluje zpěvačka.

„Hudba je soundtrack života. Díky písním se vám vybaví lidé, události, pocity. Dokážou vás pozdvihnout i položit. Tohle umí jen muzika,“ vysvětluje zpěvačka, proč je jí ze všech uměleckých forem hudba nejbližší.

A co ji aktuálně nejvíc baví? „Učím se dýdžejovat! A jsem tím nadšená.“