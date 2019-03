Věra Míšková, Právo

Manželské etudy: Nová generace

Mirka a Kuba se seznámili na technoparty, narodila se jim dcera a rozhodli se vzít. Svatbou začíná sedm let štěstí, lásky i bolestivých pádů. Mladá dvojice čelí odvěkým výzvám, ale také lákadlům a záludnostem života v současném Česku. Přichází stěhování za město, druhé dítě, hypotéka, krize. Dokáže rodina společně překonat největší překážku?

Manželské etudy: Nová generace, Česko 2019, dokument, 91 min., režie: Hana Třeštíková.

LOVEní

Elišce uteče snoubenec přímo od oltáře. Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem, co je potřeba dělat: založí Elišce profil na osvědčené seznamce. Té to není příliš po chuti, ale je jí už 35 let, je single a má strach, aby jí neujel vlak. Vrhá se proto do randění naslepo a mezi řadou katastrofických schůzek zkusí najít novou lásku.

LOVEní, Česko 2019, romantická komedie, 100 min., režie: Karel Janák, hrají: Ester Geislerová, Martin Písařík, Evelyn Kramerová, Jakub Prachař a další.

Putování se sobíkem

Hrdinou filmu, natáčeného uprostřed divočiny v hlubokém mrazu, je malý sob Ailo. Právě se narodil v Laponsku, jehož největší část leží až za polárním kruhem. Takový sobík si ale na drsné podmínky snadno zvykne. Hned po narození se dokáže rychle postavit na nohy a chodit a do čtvrt hodiny umí plavat i pelášit sněhem. Při svém putování Laponskem Ailo potkává další obyvatele této nádherné krajiny...

Putování se sobíkem, Francie/Finsko/Norsko 2018, rodinný, 86 min., režie: Guillaume Maidatchevsky.

Pašerák

Devadesátiletý Earl miloval práci tolik, že zanedbával rodinu, která ho za to ve chvíli, kdy mu exekutor zabavil veškerý majetek, opustila. Proto přijme nabídku na práci řidiče. Jenže za nabídkou se skrývá práce pašeráka pro drogový kartel. Ten si ho vybral proto, že starého bezúhonného řidiče, který nikdy neplatil jedinou pokutu, určitě nebude policie podezírat z pašování drog. A Earlovi se práce zatraceně daří...

Pašerák, USA 2018, komediální drama, 116 min., režie: Clint Eastwood, hrají: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Michael Pena, Andy García, Alison Eastwoodová a další.

Central Bus Station

Nádraží v Tel Avivu slouží imigrantům z celého světa, kteří v Izraeli hledají lepší budoucnost. Yonatan budovou provází již 17 let a dokáže těm, kteří se s ním na pouť vydají, ukázat druhou stranu významu nádraží. Yonatan totiž ví, že sestoupit do jeho útrob znamená nalézt sám sebe, ale i společnost, jež opečovává původní tradice a chce bránit svůj domov.

Central Bus Station, Česko 2018, dokument, 75 min., režie: Tomáš Elšík.