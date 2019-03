Zemřel autor proslulé nahrávky z Pulp Fiction, kytarista Dick Dale

Kytarista Dick Dale, jeden ze zástupců amerického surfrocku z šedesátých let, zemřel ve věku 81 let. Proslulá byla hlavně jeho Misirlou, která nečekaně zažila druhou vlnu popularity, když zazněla ve filmu Pulp Fiction desítky let potom, co surfrock vyšel z módy.