Eva Vejdělková, Právo

Hlavní roli chlapce, který se pokouší zachránit svého staršího bratra, vůdce jedné z dětských part, ztvárnil Josef Trojan.

Osmidílná minisérie skládající se z přibližně dvanáctiminutových dílů má však ke struktuře seriálu daleko. Celková stopáž odpovídá celovečernímu filmu a pravidelné dělení na kratičké epizody příběhu nesvědčí, i když se tvůrci snaží podávat je jako svébytný podcelek.

Zaprvé dění v tak krátkém úseku sotva unese zvolené týdenní pauzy mezi premiérami, zadruhé po zhlédnutí všech osmi dílů je zřejmé, že kdyby byla Skvrna koncipována jako celistvý kus, tvůrci by některé fáze mohli zhustit a s temporytmem pracovat sofistikovaněji.

Pomohlo by to i dramatickému záměru: prozkoumat, jak by fungovalo čistě dětské společenství a za jakou cenu by se ve světě zničeném katastrofou snažily přežít. Nelze se tedy zbavit myšlenky, že Skvrna, jak ji můžeme vidět, měla raději vzniknout jako film, přičemž by si mohla vystačit s kratší stopáží. Fungovat by takový snímek mohl i jako úvodní díl větší série, protože finále umožňuje tvůrcům v příběhu pokračovat.

Kratší rozsah by takovému snímku prospěl i proto, že příběh se odehrává prakticky jen ve dvou prostředích – ruině jakési staré školní budovy s tělocvičnou, jídelnou, bazénem a přilehlým pozemkem a poté v budově představující improvizovanou nemocnici vedenou mediky a studenty zdravotní školy.

Nejrizikovější okolnost



Nejslabší a nejrizikovější okolnost seriálu však představuje skutečnost, že tvůrci staví příběh do velké míry na dětských hercích.

„Vystrčit“ je do fiktivního světa po katastrofě jim totiž do značné míry bere možnost být v mezní situaci přesvědčivé a klade to velké nároky na režijní vedení. V tomto ohledu mnohdy nepomáhá ani scénář, který předepsal šroubované výrazy jako „horečka už ti ustoupila“.

Skvrnu táhnou hlavně čtyři mladé herecké osobnosti – kromě Josefa Trojana a Jana Nedbala v rolích bratrů Toma a Viktora to jsou hlavně ještě představitelé největších protivníků z nepřátelského gangu Adam Joura jako Nik a Miroslav Sabadin –, přičemž všichni za sebou už mají zkušenosti z divadla i před kamerou.

I díky výkonům této čtveřice se může nakonec Skvrna zařadit k zajímavým pokusům, jimiž se internetové televize pokoušejí přenést dramatickou tvorbu do vlastního prostředí.