Jaroslav Špulák, Právo

Zpěvačka, jejíž celé jméno je Solange Piaget Knowlesová, si celé své album napsala, zprodukovala a nazpívala. K jeho natočení si zároveň pozvala řadu zajímavých hostů, mezi nimiž jsou Tyler, the Creator, Chassol, Playboi Carti, Standing on the Corner, Panda Bear, Devin the Dude, The-Dream a další.

Deska reprezentuje další fázi jejího hudebního vývoje. V rámci vydání předcházejícího alba A Seat at the Table v roce 2016 Solange vystupovala jako umělkyně na koncertech v Guggenheimově muzeu a v Chinati Foun dation v Texasu. Také měla svou videoart instalaci v londýnském Tate Modern muzeu a v Hammer Muzeu v Los Angeles. To všechno následně vedlo k sérii vyprodaných show na legendárních místech na celém světě, mezi kterými byly Radio City Music Hall v New Yorku, Kennedyho Centrum ve Washingtonu nebo Sydney Opera House.

S albem A Seat at the Table se chtěla především vypovídat. Novinka je ale v tomto směru jiná. „Při její tvorbě jsem měla mnoho pocitů. Slova nemohou přesně vyjádřit to, co jsem potřebovala cítit a k čemu jsem se potřebovala vyjádřit. Je to všechno ponořeno ve zvucích,“ vysvětlila Solange.

„Nejlepší pro mě je, když si pozvu lidi do prostoru a povím jim prostě – dělejte. Může trvat šest hodin, než najdu jednu věc a řeknu si, že zrovna tohle může rozšířit význam toho, co jsem chtěla říct a čeho jsem chtěla dosáhnout,“ uvedla Solange v rozhovoru pro hudební magazín Pitchfork.

Nové album se již dostalo do spárů mnoha hudebních kritiků a jejich reakce jsou vcelku pozitivní. Deník Los Angeles Times ho označil za pozoruhodné.

Málokdy se prý stává, že nahrávka bere posluchače do atmosféry, kterou by zcela jistě nečekal. Pozitivně se o ní vyjádřil i magazín Variety. Podle něj je When I Get Home náročný a dobrý nástupce desky A Seat at the Table. Pravděpodobně prý rozruší některé fanoušky, ale překvapí a přitáhne mnoho dalších.

Britský The Guardian je kritičtější. Podle něho se hudební příznivci při poslechu novinky mohou v příliš mlhavých vizích Solange snadno ztratit.

Začala jako tanečnice

Solange odstartovala svou kariéru na pozici tanečnice v sestřině kapele Destiny’s Child. Mezi ní a slavnější sestrou je ale minimálně jeden zásadní rozdíl.

Zatímco ta slavná oslovuje svou tvorbou masy a na světě by bylo nejspíš dost složité narazit na člověka, který by neznal alespoň jednu její skladbu, Solange je orientována spíše na nekomerční publikum. A vůbec to přitom nevypadá, že by to byla takříkajíc z nouze ctnost.

Solange

FOTO: ČTK

O svém předešlém počinu A Seat at the Table dokonce prohlásila, že ačkoli jde o emotivní zpověď a v mnoha skladbách odhalila podstatnou část svých citů, vazeb k rodině či hrdosti na černošské kořeny, album si zřejmě zamiluje jen málokdo. V tom se nicméně mýlila.

Debutovala v roce 2003 albem Solo Star, po kterém následovaly počiny Sol-Angel And The Hadley St. Dreams (2008) a A Seat at the Table (2016). Z posledního jmenovaného pochází skladba Cranes In The Sky, za kterou získala v roce 2017 Cenu Grammy v kategorii Nejlepší R&B výkon.

Na kontě má rovněž EP True (2012) a kompilaci Saint Heron (2013). Zahrála si v několika seriálech či komedii Bravo Girls: Všechno nebo nic (2006).

Zmlátila sestřina manžela

V roce 2014 došlo k situaci, kdy se Solange dostala do hledáčku bulvárních médií. Vjela si totiž do vlasů s raperem Jayem Z, manželem své sestry. Incident proběhl v New Yorku poté, co trojice odešla z akce Met Gala, přičemž podle nejmenovaných zdrojů byla Solange rozzuřená už během afterparty. Přibližně tříminutové video bez zvuku, které se tehdy dostalo na internet, zachytilo chvíle, kdy Jay Z a dvě ženy (Solange a Beyoncé) společně s ochrankou nastupují do výtahu. Krátce poté, co se zavřely dveře, Solange rapera opakovaně udeřila a kopala, dokud ji od něj neodtáhla ochranka. Ta mezitím také pro jistotu zastavila výtah.

Zpěvačka se pak ještě několikrát snažila sestřina manžela napadnout, přičemž Beyoncé do konfliktu vůbec nezasahovala. Sestry po incidentu odjely z hotelu v jiném autě než Jay Z.

Krátce poté, co se na veřejnost zmiňované video dostalo, navštívili manželé basketbalový zápas mezi Brooklyn Nets a Miami Heat, chovali se, jako by se nic nestalo, a vypadali spokojeně. Za několik dnů vyšlo stanovisko k celému incidentu.

„Poté, co byly zveřejněny záběry z bezpečnostní kamery, rozjely se spekulace o tom, co vedlo k tomuto nešťastnému incidentu. Nejdůležitějším faktem je, že naše rodina se přes něj už dostala. Jay Z i Solange připouštějí, že každý z nich na něm má svůj podíl. Oba se tomu druhému omluvili a jdeme dál. Zprávy, podle nichž byla Solange pod vlivem nějakých látek nebo měla záchvat, jsou zcela nepravdivé. Rodiny mívají problémy a my nejsme jiní. Navzájem se ale milujeme. Už jsme to hodili za hlavu a doufáme, že to udělají i ostatní,“ uvedli.