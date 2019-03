Alex Švamberk, Právo

Zahrajeme z něj Spanish Moss, Savannah The Serene, Crosswinds, Heather a Pleasant Pheasant.“

Druhé album, od jehož vydání letos uplyne pětačtyřicet let a které vydal v sedmdesátých letech v licenci i Supraphon, považuje za výjimečné: „Navzájem se na něm opylovaly hudební ideje a vlivy. Má inspirace přichází od těch, s nimiž sdílím pódium při hře.“



Cobham měl tehdy vynikající spoluhráče, na nahrávání desky se podíleli špičkoví jazzoví muzikanti v čele se zesnulým kytaristou Johnem Abercrombiem, hráčem na klávesy Georgem Dukem nebo bratry Breckerovými, kteří hráli na trubku a saxofon. Nyní je musel nahradit.

„Bylo to to velmi obtížné, ale měl jsem to štěstí, že jsem se seznámil s hráčem na klávesy Scottem Tibbsem, basistou Timem Landersem, kytaristou Fareedem Haquem a dechařem Paulem Hansonem,“ řekl Cobham k aktuálnímu obsazení své doprovodné skupiny.

I když hrál na bicí, neměl problémy skládat. „Komponování je to, co muzikanti dělají, tvoří a sdílejí to. A já jsem hudebník. Specializuju se na bicí a další perkuse a jsem hrdý, že sdílím své ideje se spřízněnými umělci,“ řekl po letech.

Než se Cobham vydal na sólovou dráhu, proslavil se na počátku sedmdesátých let v jazzrockové skupině Mahavishnu Orchestra. Přiznal, že právě ta na něho měla obrovský vliv. Setkal se v ní vedle kytaristy Johna McLaughlina i s českým hráčem na klávesy Janem Hammerem. „Je to velký muzikant a umělec obecně,“ řekl o něm.

Ještě před Mahavishnu Orchestra hrál s Dreams, kteří jsou už pozapomenutí, i když v nich hráli Abercrombie a Brecker Brothers. Bubeník na ně vzpomíná jako na velkou skupinu a důležitý krok v hudební kariéře.



Cobham, který se většinou pohyboval mezi jazzem a funkem, si však zahrál i s legendou psychedelického rocku, americkými Grateful Dead, na což rád vzpomíná: „Našli si mě a jsem šťastný, že jsem se k nim na některých vystoupeních připojil.“