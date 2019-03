jaš, kul, Právo

„Je to píseň pro všechny mámy na světě a o trochu víc pro ty naše, které nás vždy podporovaly, ale taky dokázaly podrobit kritice, když to bylo potřeba. A všechny jejich zásadní rady jsme vložili do této písně, která je velkým díky,“ sdělil zpěvák Richard Krajčo.

Singl, který vznikal v nahrávacích studiích v New Yorku v produkci Ondřeje Fiedlera, doprovází zajímavě pojaté lyric video. V něm členové kapely nechávají nahlédnout do rodinných fotoalb. Na dobových černobílých snímcích lze vidět i tváře matek muzikantů.

Rok 2019 bude pro Kryštof především ve znamení koncertů. Kapela se představí na největších českých festivalech, včetně Majálesů, Hradů CZ nebo Votvíráku. Na podzimní měsíce přislíbila již třetí pokračování svého komorního turné v divadlech s názvem Jenom písničky tour.