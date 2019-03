Stanislav Dvořák, Novinky

Pětadvacetiletá zpěvačka, skladatelka, tanečnice a producentka přichází s moderním zvukem, který přiznává velmi hluboké španělské kořeny. Na ně roubuje tu soul, tu hip-hop a elektronické efekty, čímž dociluje občas až „tripové“ atmosféry. V jejím případě určitě nejde o zaměnitelné generické globální R&B. Rosalía balancuje na hraně alternativy, ale zůstává i chytlavá a často taneční. Ve videoklipech ráda ukazuje svůj taneční talent.

Rosalía spolupracovala s venezuelským elektromágem Arcou a s hvězdou reggaetonu J. Balvinem nazpívala hitovku Brillo. Strávila hodně dnů ve studiu Pharrella Williamse a pracovala s elektro producentem El Guincha, známým i díky Björk.

“Letošní rok na velkých festivalech patří bez nadsázky právě zpěvačce Rosalíi. Jako jedna z hvězd vystoupí například na Primaveře, v Roskilde, Rock Werchter či na Coachelle. Proto jsem ráda, že se nám ji podařilo domluvit i na Colours of Ostrava,” řekla ředitelka festivalu Zlata Holušová. “Je neuvěřitelné, jakým způsobem dokáže tato katalánská zpěvačka spojit flamenco se současnou hudbou a tím tento andaluský hudební poklad šířit po světě. Zároveň můžeme fanouškům slíbit velkou koncertní podívanou - s mnoha tanečnicemi a velkou výpravou.”

Rosalía studovala flamenco osm let na vysoké škole. „Naučila jsem se vše o tradici, pravidlech, technice a historii. Flamenco ale chápu jako tady a teď. Klasický základ je pro mě důležitý, dál chci být svobodná. Není mým záměrem měnit status quo žánru, zpívám flamenco ze své perspektivy a je pro mne absolutně nutné dělat to po svém. Vím, že tím riskuji, jinou možnost ale nemám.“

„Rosalía má hlas starého flamenkového zpěváka a moudrost neodpovídající jejímu věku. Je naprostým opakem umělce stvořeného showbyznysem. Je autentická a originální,“ řekl o ní režisér Pedro Almodóvar.

