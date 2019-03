Věra Míšková, Právo

Bohemian Rhapsody





Raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou We Will Rock You, We Are the Champions či Bohemian Rhapsody. Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce 1985.

Bohemian Rhapsody, Velká Británie/USA 2018, 134 min., režie: Brian Singer, hrají: Rami Malek, Lucy Boyntonová, Joseph Mazzello, Mike Myers, Ben Hardy a další.

Overlord





V předvečer dne D jsou američtí parašutisté vysazeni za nepřátelskými liniemi, aby provedli misi, která je zásadní pro úspěch spojenecké invaze. Ale když se přiblíží ke svému cíli, začnou si uvědomovat, že v nacisty okupované vesnici se děje více než prostá vojenská operace. Zjistili, že bojují proti nadpřirozeným silám, které jsou součástí tajného nacistického experimentu.

Overlord, USA 2018, sci-fi, horor 110 min., režie: Julius Avery, hrají: Wyatt Russell, Jovan Adepo, Mathilde Ollivier, Pilou Asbæk,