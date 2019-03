Stanislav Dvořák, Novinky

Policie ještě smrt vyšetřuje na místě, ale podle předběžných informací nepovažuje úmrtí za podezřelé.

„Devětačtyřicetiletý muž byl prohlášen na místě za mrtvého. Jeho nejbližší příbuzní byli informováni,” uvedla tamní policie. „Smrt nevyšetřujeme jako podezřelou.”

Na místo vyjela i záchranka, ale nemohla již nic udělat.

Prodigy na Rock For People

FOTO: Jan Šída, Právo

Skupina Prodigy vznikla v roce 1990 v Anglii. Vypracovala se na jednu z nejznámějších elektronických skupin světa a navíc si originalitou svého zvuku a přímočarou chytlavostí některých hitů získala i publikum, které elektroniku nikdy neposlouchalo. Flint byl znám i svou divokou image, pomalovaným obličejem a bláznivým účesem.

Prodigy na festivalu Rock for People

FOTO: Petr Hloušek, Právo

K největším hitům Prodigy patří singly Smack My Bitch Up, Breathe, Out Of Space, Voodoo People či Firestarter. V Česku koncertovali mnohokrát.

The Prodigy

FOTO: Rock for People

První album Experience (1992) platí dodnes za zásadní milník v historii elektronické hudby. Přineslo mimo jiné i skladbu Out of Space, založenou na nápadu starého jamajského reggae harcovníka Maxe Romea (originál se jmenoval I Chase the Devil).

Následovala deska Music for the Jilted Generation (1994) s hitem Voodoo People a The Fat of the Land (1997) s proslulými singly Smack My Bitch Up, Breathe a Firestarter. Po delší pauze pak přišla ještě LP Always Outnumbered, Never Outgunned (2004) a Invaders Must Die (2009).

Keith Flint

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Flint, který se oženil s Japonkou Mayumi Kai, se podle britských médií v posledních letech stáhl do soukromí a žil na venkově v Essexu. Před deseti lety tvrdil, že už nepije a nebere drogy.

V současnosti ale stále koncertoval a plánoval turné po USA a Evropě.