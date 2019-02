Novinky

Zelená kniha vypráví příběh geniálního černošského pianisty a prostoduchého italského rváče, který mu dělá bodyguarda. Společně projíždějí rasistickým jihem USA v šedesátých letech minulého století. Hlavních rolí v Zelené knize se ujali Mahershala Ali a Viggo Mortensen.

„Točili jsme ten film s láskou, s úctou a také s něžností,” řekl při poděkování producent Jim Burke. Režisér Peter Farrelly ocenil herce Viggo Mortensena, bez kterého by prý nikdy nevzniknul.

Herečka Olivia Colmanová

FOTO: Chris Pizzello, ČTK/AP

Sošku pro nejlepší herečku v hlavní roli si letos odnesla Olivia Colmanová za film Favoritka. V historickém snímku ztvárnila královnu Annu Stuartovnu.

Emotivní herečka se chvíli smála a chvíli plakala. „Je to skutečně docela stresující. To je legrační. Já dostala Oscara,” řekla Colmanová. Své kolegyně z filmu Rachel Weiszovou a Emmu Stoneovou označila za dvě nejmilejší ženy na světě a připomněla i další herečku, u které se předpokládalo, že tuto cenu získá: „Glenn Closeová, jsi mým idolem už tak dlouho. Takhle jsem to nechtěla.”

Za režii byl oceněn Mexičan Alfonso Cuarón, který natočil černobílé vzpomínkové drama Roma o středostavovské rodině v Mexiku sedmdesátých let dvacátého století. To akademie zvolila také nejlepším neanglicky mluveným filmem a navíc získalo Oscara za kameru.

Podle Cuaróna šlo i o poctu ženám, které ho vychovávaly. „Chci poděkovat akademii, že ocenila film, který se točí kolem rodačky z Mexika,” řekl režisér.

Režisér Alfonso Cuarón

FOTO: Mike Blake, Reuters

Režisér Peter Farrelly se soškou za nejlepší film roku Zelená kniha

FOTO: Mike Blake, Reuters

Mahershala Ali a Viggo Mortensen měli hlavní role v nejlepším snímku roku Zelená kniha.

FOTO: Chris Pizzello, ČTK/AP

Gary Oldman předává Ramimu Malekovi (vlevo) cenu pro nejlepšího herce.

FOTO: Chris Pizzello, ČTK/AP

Filmový Freddie Mercury Rami Malek se stal teprve druhým hercem arabského původu, který dostal nominaci na Oscara (po Omaru Sharifovi), a prvním, který vyhrál.

„Fakt, že tu dnes v noci společně oslavujeme jeho a ten příběh, je důkazem, že toužíme právě po takových příbězích,” řekl Malek.

„Jsem synem imigrantů z Egypta, tedy Američan první generace. A část mého příběhu se píše právě teď. Ani nemohu být vděčnější každému z vás a každému, kdo ve mě věřil. Je to něco, čeho si budu vážit po zbytek života.”

Snímek Bohemian Rhapsody bodoval také v technických kategoriích jako střih, střih zvuku a mix zvuku.

Za vedlejší role získali Oscary Mahershala Ali z dramatu Zelená kniha a Regina Kingová ze snímku If Beale Street Could Talk.

Regina Kingová

FOTO: Lucas Jackson, Reuters

Mahershala Ali a Regina Kingová, vítězové v kategorii vedlejších rolí

FOTO: Mike Segar, Reuters

Nejlepším celovečerním dokumentárním filmem zvolila akademie film Free Solo a nejlepším celovečerním animovaným filmem je letos Spider-Man: Paralelní světy. Nejlepším původním scénářem je Zelená kniha a nejlepším adaptovaným scénářem BlacKkKlansman.

V hudební oblasti letos uspěly snímky Black Panther, který dostal cenu za filmovou hudbu, a Zrodila se hvězda s Lady Gaga a Bradley Cooperem, který si odnesl Oscara za nejlepší píseň Shallow.

Cenu za kostýmy má Black Panther, za vizuální efekty snímek First Man a za make-up film Vice.

Nejvíce nominací (deset) letos měly drama mexického režiséra Alfonsa Cuaróna Roma a historické drama Favoritka režiséra Jorgose Lanthimose ze dvora britské královny Anny Stuartovny.