Šárka Hellerová, Právo

Na konci ledna jste vydali nové album Fever. Proč jste na něj pyšní?

Myslím, že jsme udělali dobře, že jsme si dali přibližně dvouletou pauzu. Dobili jsme baterky a vrátili se. Věřím, že z nových písní je slyšet svěžest. Proti předešlým deskám je novinka víc extrovertní a otevřená. A miluji její zvuk. Díky producentovi Jasperu Maelkelbergovi z projektu Faces on TV, jenž nám předskakuje na turné, zní skvěle. Odvedl skvělou práci.

Proč jste produkci alba svěřili právě jemu?

Rozumí nám a dokáže naše vize posunout ještě dál, než bychom uměli my sami. Když sami nevíte, co chcete, sebelepší producent vám nepomůže.

Stalo se vám to?

To je těžké říct. Možná jsem to tak trochu vnímal u alba Rats, ovšem to jsme si produkovali sami. Pořád ho mám rád, ale dnes mám pocit, že možná mělo znít víc analogově. Jsem nadšený z toho, jak jsme nahrávali nyní. Všechno se točilo naživo a výsledek zní vřele.

Když se ohlédnete za jejím nahráváním, jaký moment se vám vybaví jako první?

Chvíle, kdy jsme píseň Fever dotáhli do aktuální podoby. Nahráli jsme několik verzí, a když vznikla tato, měli jsme radost, cítili jsme, že to je to pravé. Věděli jsme, že vznikl pomyslný koncept pro celé album. To byl příjemný den.

Zmínil jste, že jste si jako support na turné vybrali Faces on TV. Co máte na hudebním projektu producenta vaší nové desky rád?

Je to fešák, to mě baví. Rád se obklopuji krásnými lidmi. Vystupuje sólově a vlastně působí jako kouzelník. Vystačí si sám ve studiu i na pódiu. Dokáže všechno a způsob, jakým umí vystavět svůj hudební svět, na mě dělá dojem. A baví mě, že nám jako producent našich písní dává po koncertě zpětnou vazbu.

Už začínáte pomalu pracovat na dalších písních?

Zatím jsme poměrně vytíženi koncertováním a propagací nové desky, také jsme si dopřáli dovolenou. Už máme nějaké nápady, ale rozhodně je příliš brzy na to o nich mluvit. Každopádně se snažíme psát. S psaním je to jako se svaly, když netrénujete, slábnou.

Po prvních šesti letech existence Balthazar jste se cítili vyčerpaní. Mluvili jste o tom, že jste se cítili jako dobře namazaný stroj, nikoli ovšem v dobrém slova smyslu. Dokážete se tomu v budoucnu vyhnout?

Myslím, že už dokážeme odhadnout, kdy potřebujeme zvolnit. Umíme si udržet spontaneitu a radost. Začíná to u takových drobností, jako jsou obměny v setlistu koncertů. Aby se člověk na pódiu pořád bavil.

A nyní si také užíváme, že poté, co jsme se se svými sólovými projekty během pauzy vrátili ke kořenům a malým koncertům, máme opět určitý komfort. Dokážeme to nyní docenit a opět se můžeme cítit trochu jako rockové hvězdy.