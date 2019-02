jaš, Právo

K nim na desce přibudou čtyři zatím nevydané skladby, jejichž názvy nechá zpěvačka až do vydání kolekce v utajení.

Nahrávka, která nabídne sedmnáct písní, vzniká v produkci Cliffa Mastersona a Stevea Andersona v Glasgow. Jmenovaní producenti v minulosti spolupracovali například s Lionelem Richiem, Kylie Minogueovou, Emeli Sandéovou nebo skupinou Westlife.

„Jsem opravdu hrdá na to album, jsou na něm mé nejoblíbenější skladby za celé ty roky, a já doufám, že si s nimi zažijete tolik radosti, kolik jsem si já užila při jejich novém nahrávání. Jsem žena, která ráda překvapuje, což je důvod, proč nechávám čtyři nové skladby jako tajemství. Dávám tak všem fanouškům možnost těšit se na něco nečekaného. Žijeme v době, kdy nás už nic nepřekvapí. Slibuji přesto, že nebudete zklamáni,“ řekla s upřímností sobě vlastní Boyleová na margo svého nového počinu.

Susan Boyleová se do povědomí veřejnosti dostala v roce 2009 díky svému úspěšnému účinkování v soutěži Britain’s Got Talent. Její výkon tehdy nadchl hudební svět, spoustu televizních diváků její zpěv rozplakal.

Debutová nahrávka I Dreamed A Dream (2009) se dostala na první místo v americkém i britském albovém žebříčku. Stejného umístění se zpěvačce podařilo dosáhnout i se druhou studiovou deskou The Gift (2010).

Se třetím albem Someone to Watch Over Me (2011) se dostala na první hitparádové místo už jen ve Velké Británii. Vydala také nahrávky Standing Ovation: The Greatest Songs From The Stage (2012), Home For Christmas (2013), Hope (2014) a A Wonderful World (2016). Její popularita nicméně postupně klesá.