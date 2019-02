Tereza Frýdová, Právo

„Víte, mým snem vždy bylo umět hudbou vyjádřit to, co cítím a co si myslím, jako to umějí rapeři. Samozřejmě mým snem nebylo stát se raperkou, ale vždy jsem chtěla promlouvat ke svému publiku s takovou silou, jako to umějí právě oni,“ vysvětlila v americkém magazínu Billboard.

Singl Thank U, Next, jenž dal jméno celému albu, vyšel loni 3. listopadu a stal se první písní Ariany Grande, která se umístila na nejvyšším místě v americkém žebříčku Billboard Hot 100. Na službě Spotify si ji pustilo 9,6 milionu posluchačů v první den od vydání a tím byl vytvořen nový rekord. Zajímavostí je, že byly vytvořeny tři verze skladby. Umělkyně v rozhovoru pro americký televizní magazín Entertainment Tonight vysvětlila proč.

„Kvůli mému nestabilnímu vztahu s Petem Davidsonem, se kterým jsme v tu dobu byli zasnoubeni. V jedné verzi jsem se vdávala, ve druhé ne a existovala ještě jedna. Byli jsme jednou dole a jednou nahoře. Vůbec jsem nevěděla, co bude dál,“ vysvětlila.

Druhý singl, 7 Rings, vyšel 18. ledna a byl ještě úspěšnější. Díky němu se zpěvačka stala historicky třetí ženou, která měla v žebříčku Billboardu Hot 100 dvě a více písní najednou. Na svém Twitteru vysvětlila, co se skrývá za významem názvu skladby.

„Byl to jeden náročný den v New Yorku. Já a moji kamarádi jsme vypili hodně šampaňského. Moji přátelé mě vzali do Tiffanyho a já nám všem koupila prstýnky. Bylo to celé bláznivé a hodně jsme se nasmáli. Když jsme se vraceli do studia, jednoho z mých přátel napadlo, že o tomhle musíme složit píseň. A tak jsme ji ještě to odpoledne napsali,“ sdělila.

Písnička Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored vyšla jako třetí singl 8. února, ve stejný den jako celá deska. Pětadvacetiletá umělkyně italského původu se momentálně řadí mezi nejúspěšnější americké popové zpěvačky.

V poslední době se však kromě úspěchů potýká i s obviněními a žalobami. Ruský výtvarný umělec Vladimir Kush na ni podal žalobu kvůli videoklipu ke skladbě God Is A Woman. Podle něho v něm okopírovala jeho obrazy The Candle a The Candle 2. Žádá o soudní příkaz, který by zajistil stažení videa z internetu. Zároveň byla zpěvačka obviněna z plagiátorství písně 7 Rings americkou raperkou, která si říká Princess Nokia.

Ariana Grande se mimo to dostala do konfliktu s pořadateli letošního 61. ročníku předávání hudebních cen Grammy. Na slavnostním večeru měla vystoupit, pár týdnů před konáním akce ale oznámila, že se ceremoniálu nezúčastní.

Momentálně má před sebou čtvrté koncertní turné. Zazpívá na něm skladby ze svých posledních dvou studiových alb. Turné bude mít dvě části, americkou a evropskou, přičemž ta druhá začne 17. srpna v Londýně. A 8. září se Ariana Grande představí v pražské v O2 areně.