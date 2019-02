Stanislav Dvořák, Novinky

Nejočekávanější je soutěž celovečerních animovaných filmů, která se nevyhýbá žádnému žánru ani kontinentu. V programu je třeba Další den života (Another Day of Life, r. Damian Nenow, Raúl de la Fuente) o pobytu renomovaného novináře v Angole během občanské války v roce 1975 a drama Funan (režie Denis Do), vítěz loňského festivalu v Annecy. To se odehrává v Kambodži v době, kdy Rudí Khmérové vyhlásili svůj šílený plán vybudování nové komunistické společnosti, rozpoutali kolotoč destrukce, mučení a vraždění. Obyvatelstvo měst vyhnali na venkov do koncentračních táborů a země se ekonomicky zhroutila. Režim způsobil smrt asi 2 milionů lidí. Snímek sleduje mladou matku, která se v té době snaží neztratit naději.

Intimní kanadský film Ville Neuve (režie Félix Dufour-Laperriere) se odehrává na pozadí boje o nezávislost Québecu. Experimentálnější přístup zastupuje v soutěži chilský, v Annecy rovněž oceněný snímek, Vlčí dům (The Wolf House, r. Christobal León, Joaquin Cociña).

„Soutěžit bude i očekávaný estonský loutkový snímek Kapitán Morten a Pavoučí královna (Captain Morten and the Spider Queen) režijního tria Kaspar Jancis, Riho Unt a Henry Nicholson. Jedním ze dvou reprezentantů CGI animace je v celovečerní soutěži komediální německo-belgický Svět kočky Marnie (Marnie’s World). Tím druhým je dobrodružný film Pachamama o inckém chlapci žijícím v odlehlé vesnici v Andách, který sní o tom, že se stane šamanem,“ informoval za Anifilm Petr Slavík.

Pachamama je o malém chlapci z And.

FOTO: Anifilm

Japonský styl vnese do soutěžního klání citlivě natočený snímek z dětského světa Mirai, dívka z budoucnosti (Mirai no Mirai, r. Mamoru Hosoda), který byl ve své kategorii nominován na Zlatý glóbus, Oscara a byl oceněn Annie Awards. Skandinávskou tvorbu pak zastupuje snímek Věž (The Tower, r. Mats Grorud), pojednávající přitom o rodině palestinské dívky v uprchlickém táboře.

Zastoupeni budou i domácí tvůrci. V oblasti koprodukce půjde třeba o snímek Ceva rumunského režiséra Paula Mureşana koprodukovaný Maur Filmem a Pomíjivý podzim, který Vojtěch Domlátil natáčel v Japonsku. V televizní tvorbě pak vedle tradiční účasti produkce České televize narazíme na TV speciál Mimi a Líza – Záhada vánočního světla z česko-slovenské spolupráce. Společnými silami pražského studia Eallin a slovinských tvůrců pak vznikl seriál Kocourek Muri.

„Viděli jsme opravdu velké množství různorodých filmů celého spektra témat, stylů, žánrů a názorů. Stále znovu jsme si uvědomovali, jak je animace náročná a pracná technika a kolik úsilí a času mnoha tvůrců stojí. O to víc jsem hrdá na naše studenty, kteří se v letošním ročníku po zásluze probojovali do soutěže. Říká se, že lásku kočky si musíme zasloužit, což by se dalo bez nadsázky vztáhnout i na animovaný film. Kočky jsou zároveň jednoznačně nejčastěji zobrazované zvíře letošního výběru filmů,“ řekla členka výběrové komise Anifilmu, animátorka a režisérka Maria Procházková.