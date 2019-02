Jindřich Göth, Právo

Napadlo vás někdy, proč se vlastně z muzikantů, jako byli John Lennon, Jim Morrison nebo Kurt Cobain, staly legendy? Jistě, značnou roli v tom hraje jejich přínos rockové muzice, vždyť bez Beatles, Rolling Stones, The Doors nebo Nirvany by byl svět mnohem chudší. Neexistovaly by neuvěřitelně propracované melodie liverpoolské čtyřky, okázalý, ale i poetický hédonismus The Doors, ani revolta proti spreji na vlasy zanesenému rocku, jakou předvedla Nirvana.

Ve všech těchto případech – a mnoha dalších – zaúřadoval ještě další faktor. Všichni tito rockoví věrozvěstové zemřeli mladí. Nestačili svůj potenciál rozmělnit, rozdrobit po kapsách cestou do výprodeje vlastních názorů, postojů a myšlenek. Bohem políbení? Možná, hlavně ale, jak naznačuje knížka Mariany Enriquezové, bohem opuštění.

V jejich případě se dostala ke slovu jiná, vyšší moc. Ta, která má schopnost vyhlédnout si rockového hudebníka a udělat z něj pomník. Symbol. Zkrátka něco, co přesahuje čas. A nyní je na řadě James Evans, frontman fiktivní skupiny Fallen, jejíž oddaný fanouškovský zástup, který si říká Andílci, vykazuje četné společné rysy se sdružením Echelon, které adoruje kapelu 30 Seconds To Mars.

Enriquezová nahlíží na šoubyznysovou mašinérii ze zcela nového a neotřelého úhlu pohledu. Vtiskává jí pečeť nevyhnutelnosti, osudovosti. Uvědomuje si, že jde o komerční kolos, zároveň se ale nezdráhá nahlížet na něj shůry, dát mu duchovní rozměr. Do kulis bezmála antické tragédie zasadila příběh rockové hvězdy, která vyrůstala v krušných podmínkách, kde byla nouze o každý halíř a kde se peníze vydělávaly jedním z nejohavnějších možných způsobů, v nichž figuroval samotný James.

Ani v těch nejvypjatějších momentech se ale autorka nesnižuje k lacinému ždímání soucitu. Svým odlehčeným, poetickým, a přesto úsporným a výstižným stylem vykresluje obraz jedné zmučené duše, která by měla na to, stát se skutečně nesmrtelnou. Do celkové skládačky ale chybí jen jeden dílek. Zda podstatný, či nepodstatný, už záleží na čtenáři.

Mariana Enriquezová: Tohle je moře Host, překlad: Lucie Trägerová, 120 stran



Celkové hodnocení 85 %