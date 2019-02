Jaroslav Špulák, Právo

To, co loni učinila pod širým nebem, přetáhla letos do prostorné koncertní haly. Forum Karlín sice úplně zaplněné nebylo, nicméně zájem o skupinu, jejíž klíčový vzestup přišel v roce 2015 po vydání desky Ire, byl značný. Publikum bylo navíc poučené a vědělo přesně, na jaký koncert jde a co od něho dostane. A znalo i texty skladeb.

K pódiu putovali členové Parkway Drive sálem. V jeho zadní levé části vešli dovnitř a doprovázeni ochrankou a za svitu zapálených pochodní se vypravili na krátkou cestu mezi fanoušky a následně na scénu. Tam dorazili za nedočkavého potlesku a koncert odstartovali dvěma úvodními skladbami ze svého loňského alba Reverence, jmenovitě Wishing Wells a Prey.

Parkway Drive si pražský koncert užívali.

FOTO: David Webr

Brzy k nim přibyly i ty, které budovaly popularitu formace v předcházejících letech. K nové desce se nicméně pětice často vracela, naposledy v předposlední písni základní části setu nazvané Chronos.

Parkway Drive nabídli strhující vystoupení. Jakkoli je jejich spojení metalu a hard coru tvrdé a nekompromisní v tempu i zvuku, mocně jím pronikají uchopitelné melodické linie. Winston McCall zpíval naživo jistě, spolehlivý byl v dráždivých i mírnějších pasážích, jeho výraz se neochvějně rozpínal nad instrumentální vřavou. Ta byla přehledná a čitelná, všechny linky v ní měly své dané pevné místo, všechny zvuky zapadaly do mozaiky soundu Parkway Drive.

Na skladby Writings On The Wall a Shadow Boxing přišly na pódium čtyři hráčky na strunné nástroje a daly jim svou hrou noblesu klasické hudby. Bylo jí tak akorát, takže se nálada vystoupení nijak zásadně nepřekotila. To se stalo až v The Colour of Leaving, ve které si vedle jedné z hráček na strunný nástroj stoupl McCall a zapěl pouze s jejím doprovodem do ticha. V přídavku pak ale Parkway Drive zase přiznali, z jakého kovu je jejich hudba vyvedena.

V roli jejích předkapel se představili Killswitch Engage a Thy Art Is Murder.

Parkway Drive Forum Karlín, Praha, 18. února

Hodnocení: 90 %