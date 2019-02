Radmila Hrdinová, Právo

Když na jeviště vstoupí křehká útlá bytost, opírající se o ruku klavíristy Karla Košárka, diváci zapochybují, zda zvládne celý dvouhodinový večer. Vždyť je jí třiadevadesát let. O pár minut později už bez dechu a pochybností přihlížejí, jak tato dáma s komediantskou vervou naplno vplula do Kuchyňské revue Bohuslava Martinů.

Recituje, zpívá, volá, směje se, temperamentně gestikuluje, tančí, ano vskutku tančí, protože jí k tomu stačí, aby zády k publiku vystřihla s minimem pohybů dokonale erotické tango. Zachovat si ženské charisma a smyslnost v třiadevadesáti letech dokáže málokdo. Soňa Červená má obojí.

Soňa Červená s Karlem Košárkem u klavíru zpívá písně z repertoáru Červené sedmy.

FOTO: Marie Krbová

Předvede to i v Poulancově šansonu Cesty lásky a Satieho Panu kloboučníkovi. Zavede diváky na chvíli do meziválečné Paříže. A po pauze jim nabídne čtyři písně z Jelínkových Zpěvů sladké Francie, zhudebněné Jiřím Červeným. Z každé vykouzlí malý příběh: smutek navrátivšího se námořníka dýchne drsnou Bretaní, Apolénka a Jeptiška dívčí koketností a Maturina živočišnou láskou k vínu a pozemským radostem.

Poslední část věnovala památce kabaretu svého otce. Čtyři melancholické písně jsou ohlédnutím za mládím a láskami. Zdaleka nejde jen o to, že to Soně Červené stále zpívá, ale že z každé písničky dovede hereckými prostředky a živým kontaktem s publikem vytvořit událost, vložit do ní kus své životní zkušenosti.

Vynikajícím partnerem jí je klavírista Karel Košárek, jehož umění zazáří už v Martinů Kuchyňské revui, ale dokonalé v jeho podání jsou i sólové skladby, Ježkův Buggati step či Gershwinova Tři preludia, v nichž předvede nejen dokonalou techniku, ale i muzikalitu a smysl pro jazzové rytmy i teskné blues.

Dvě hodiny utečou jako voda a divákům nabitým energií křehké dámy se nechce odejít. Odmění je přídavkem, v němž se vrátí o celých sedmdesát let zpátky a který ji tak proslavil – písničkou Jakpak je dnes u nás doma z muzikálu Divotvorný hrnec, v němž kdysi s Janem Werichem začínala svou kariéru.

Zpívá a vypráví Soňa Červená

Soňa Červená (zpěv, slovo) a Karel Košárek (klavír), premiéra 15. února v Divadle Ungelt, Praha.

Hodnocení: 100 %