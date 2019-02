Stanislav Dvořák, Novinky

Picard se má objevit v novém seriálu, který ukáže jeho život po dobrodružstvích ze seriálu Star Trek: The Next Generation. Stewart hrál Picarda ve 178 epizodách v letech 1987 až 1994 a ještě k tomu přidal čtyři filmy. Jak uvedl, vždy bude velmi hrdý na to, že mohl spolupracovat na seriálu Star Trek, ale v roce 2002 si myslel, že už opravdu ukončil svou roli.

„Je to nečekané, ale příjemné překvapení, s nadšením a osvěžený se vracím k Jean-Lucu Picardovi a prozkoumáme s ním nové dimenze,“ libuje si herec.

„Je mi ctí uvítat Sira Patricka Stewarta zpět ve Star Treku,” řekl výkonný producent Alex Kurtzman.

„Přes dvacet let fanoušci doufali, že se vrátí kapitán Jean-Luc Picard, a ten den je konečně tady.“

Star Treku se daří spíš na obrazovce než v kinech



Detaily o novém seriálu jsou zatím tajné, neví se ani datum premiéry. Zatímco seriálům se obecně dost daří, nový celovečerní film ze světa Star Treku byl zrušen. Studio si spočítalo, že akční sci-fi je už moc drahá a k nejvýdělečnějším filmům se zařadí jen těžko.

Nový Star Trek měla točit režisérka S. J. Clarksonová. Americké servery nadšeně hlásaly, že první žena režíruje Star Trek, ale nestalo se tak. Jak dodal server Forbes, herci Chris Pine a Chris Hemsworth zjevně odmítli snížit si honorář a studio Paramount mělo pocit, že málo vydělá. Film, který by zřejmě stál stejně jako Transformers, ale určitě by tolik nevydělal, tedy strčilo do šuplíku.