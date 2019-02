František Cinger, Právo

Jiří Mucha:

Kankán se svatozáří, Život a dílo Alfonse Muchy





Autor poutavě líčí otcovy osudy od narození do skromných poměrů až po pařížský vzestup i závěr života v Čechách. Čtenář se setkává s řadou osobností, jakými jsou např. Paul Gauguin, Sarah Bernhardtová, August Strindberg, James McNeill Whistler či August Rodin.

Garamond, 352 strany, 380 Kč

Karin Krajčo Babinská:

Za sny





Max je úspěšný mladý muž žijící v Holandsku. Jednoho večera potká Marlu, krajanku z Čech. Ženu překypující radostí ze života, ale ukrývající osudové tajemství. Náhodné setkání jim zcela změní životy. Příběh emotivně vypráví o lásce a znovuzrození.

Audiotéka, čte Richard Krajčo, mp3 ke stažení, 4:30 hodin, 269 Kč

Sharon J. Boltonová:

Malé temné lži





V uzavřené malé komunitě na Falklandách zmizí tři děti. Vesničanům nezbývá než připustit, že viník je jedním z nich. Do řečí a vyšetřovacího spisu se dostávají i lidé, o jejichž způsobilosti spáchat zločin by ještě nedávno všichni pochybovali. Nikdo nikomu nevěří.

Domino, přeložila Květa Palowská, 408 stran, 359 Kč

Christina Laurenová:

Spolubydlící





Když svatbou vztah nekončí, ale teprve začíná… Holland Bakkerová den co den postává v newyorské stanici metra a poslouchá, když hraje Calvin. Ve Státech je však už pár let nelegálně. Nenašla by se cesta, jak získat povolení k pobytu? Co třeba fingovaný sňatek?

Jota, přeložil Jan Sládek, 351 strana, 348 Kč, e-kniha 109 Kč

Marie Lamballe:

Hortenziová zahrada





Mladá sochařka Giselle Esch-Lamartine je pověřena matkou představenou zrestaurovat zchátralý klášter. Seznámí se s Yannikem LeHaziffem a oba společně odhalují skrývané tajemství z doby 2. světové války i z dneška.

Brána, 448 stran, 399 Kč

Sabaa Tahirová:

Smrt před branami





Třetí díl fantasy tetralogie. Helena Aquilla, císařův Krkavec, čelí útokům ze všech stran. Císař Markus, pronásledovaný minulostí, ztrácí příčetnost a velitelka vojenské akademie posiluje vlastní moc. Helena se snaží najít způsob, jak zastavit blížící se temnotu i život všech obyvatel Impéria.

Host, přeložila Petra Johana Poncarová, 479 stran, 399 Kč

Bohumil Ždichynec:

O člověku jinak: Tajenka a křížovka života





Naše životní cesta je tajenkou i křížovkou. Nahlédněme očima lékaře do reflexe lidské psychiky. V řadě fejetonů píše o tom, jak zdravě a smysluplně žít, jak rozluštit vlastní problémy, před které konkrétního člověka staví globalizující se svět.

Aesculapus, 310 stran, 247 Kč

Christian Duce, Marcio Takara, James Tynion IV:

Batman Detective Comics 3: Liga stínů





Batwoman, skvělá bojovnice se zločinem, překonala i ty nejtrpčí zrady. Clayface je napravený padouch. Noví hrdinové jako Azrael, anděl pomsty, a Batwing, který je ve své dokonalé zbroji temným rytířem. V čele týmu strážců stojí sám Batman, aby chránil Gotham City.

BB art, přeložil Petr Zenkl, 184 strany, 299 Kč