Stanislav Dvořák, Novinky

Lenny už přesvědčila o svém talentu kritiku i publikum, částečně i v zahraničí. Singl Hell.o se uchytil třeba v Itálii a už za debut Hearts (2016) dostal čtyři ceny Anděl. Vystupovala také před zpěvačkou Emeli Sandé v O2 areně a nyní splní stejnou úlohu ve Foru Karlín.

Mike Shinoda k nám přijede s albem Post Traumatic, na němž reflektuje tragické úmrtí dlouholetého kolegy z Linkin Park Chestera Benningtona.

Mike Shinoda

FOTO: Frank Maddocks

„Není to o pádu do smutku a temnoty, ale o cestě z nich ven,” tvrdí. V rozhovoru pro britský Guardian Mike Shinoda uvedl: „Nemám rád koncerty, které posluchače deptají a stahují někam dolů, takže takové koncerty také nebudu hrát.” Navíc lze pravděpodobně očekávat i písně z repertoáru Linkin Park i hiphopového projektu Fort Minor. Vzhledem k tomu, že Shinoda je také renomovaným a originálním výtvarníkem, bude stát za to i vizuální složka celého koncertu.