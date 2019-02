ja, Právo

Málokdy se stává, že má předskupina lepší zvuk než formace, které večer s ohledem na její slávu patří. V největší české hale se to nicméně přihodilo. Britská kapela Phil Campbell And The Bastard Sons, v jejímž čele stojí ten Phil Campbell ze sestavy Motörhead, sice nepředvedla nic jiného než poctivý syrový rokenrol, její set byl ovšem po zvukové stránce čitelný a přehledný. A netřeba pochybovat, že došlo i na hudební vzpomínku na Motörhead.

Phil Bampbell vedle v Praze svou kapelu velmi směle.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Myles Kennedy je vynikající zpěvák.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Jakmile na pódium, vyzdobené pouze logem formace, nastoupili kytarista Slash, zpěvák Myles Kennedy a kapela The Conspirators, zvuková stránka produkce se pohříchu změnila k horšímu. Odnesl to především zpívající Kennedy, jehož hlas byl utopen v očekávané smršti kytar, a vůbec v instrumentálním toku písní.

Vysvětlení se nabídla několikerá. Možná zvukař podcenil akustické zákeřnosti velké hokejové haly, možná neměl svůj den. Jako nejpravděpodobnější se ovšem jeví varianta, že Kennedy nebyl hlasově v pořádku, však ze zdravotních důvodů zrušil před koncertem rozhovory s českými médii, a tak bylo lepší jeho poraněný zpěv prostě ponořit do zvuku muziky. V takových případech se to dělá.

Zejména v první polovině koncertu se ale v hale vznášela nepříjemná zvuková koule, ve které zpěv panoval pouze tehdy, když se ke Kennedymu přidal s vokálem baskytarista Todd Kerns. Že je v lepší pěvecké kondici než sólový zpěvák, potvrdil v půli vystoupení, kdy si sám střihl skladby We’re All Gonna Die a Doctor Alibi.

Slash je kytarový mistr.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Zleva kytarista Frank Sidons, baskytarista a zpěvák Todd Kerns a zpěvák Myles Kennedy.

FOTO: Milan Malíček, Právo

To vše se nicméně odehrávalo v přítomnosti kytarového démona, fenomenálního sólisty i spolehlivého riffového kapitána Slashe. Coby muzikant během večera doslova hodoval. Není důležité, že se v současnosti dlouhá kytarová sóla už tolik nenosí. On je prostě hraje, a neboť tak činí skvěle a s jistotou, dává tak svým koncertům punc osobitosti.

V písni Wicked Stone jeho ekvilibristika trvala tak dlouho, že Kennedy vzal do rukou další kytaru a na finále skladby, které bylo delší než její zpívaná část, přijal roli doprovodného hráče. Jinak by se Slashovi při jeho instrumentálním extempore možná na pódiu pletl, anebo by se nudil.

Slash v plné síle.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Slash v Praze zářil.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Pokud v problematickém zvuku bylo něco čitelné, pak to byl Slashův nástroj. Jestliže na pódiu kdosi třímal pomyslné otěže celého ansámblu, byl to Slash. Přijel, aby dal divákům to, co od něho čekali. Na písničku od Guns N’Roses, kapely, jež ho ve druhé polovině osmdesátých let proslavila, došlo jen případě Nightrain. Přesto legendární muzikant předestřel v O2 areně mnohé z toho, co s nástrojem dovede.

Byl to přece jeho koncert.

Slash feat. Myles Kennedy And The Conspirators O2 arena, Praha, 9. února

Hodnocení: 75 %