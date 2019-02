Woody Allen žaluje Amazon: Bezdůvodně odmítají uvést můj film

Režisér Woody Allen se rozhodl přikročit k akci v případě studia Amazon, se kterým spolupracoval mimo jiné na filmu A Rainy Day in New York. Ten ale zhruba rok leží v šuplíku a nikdo ho neviděl. Vše souvisí s kampaní MeToo, která Allena zařadila mezi „zlé“, aniž by mu ale cokoliv dokázali.