Stanislav Dvořák, Novinky

Jak uvedli pořadatelé britských cen, Singer byl ”suspendován”. Sám režisér všechna obvinění odmítá a tvrdí, že jde o „homofobní pomluvy“. Už minulý měsíc byl vyškrtnut také z cen Glaad, které jsou orientovány na LGBT komunitu.

Pořadatelé cen BAFTA vydali tiskovou zprávu, kde jeho údajné sexuální prohřešky označili za „zcela nepřijatelné a neslučitelné s jejich hodnotami“. To, že je popřel, zaznamenali, nicméně dodali, že rozhodnutí platí, dokud všechna obvinění nebudou vyřešena.

Dodali, že „samotný film Bohemian Rhapsody zůstává v nominacích“ a také další osoby, pouze Singer ne.

„BAFTA věří, že každý má právo vykonávat svou práci v bezpečném profesionálním prostředí, a bude nadále spolupracovat s filmovým, herním a televizním průmyslem, aby se to podařilo,“ uvedli.

Singer, který má na kontě filmy Obvyklí podezřelí nebo X-Men, byl režisérem Bohemian Rhapsody, ale tři týdny před dokončením natáčení ho vyhodili za „neseriózní jednání“. On však tvrdí, že byl nemocný a studio se této situaci nechtělo přizpůsobit.

Neviditelný Woody Allen



Minulý rok se stal podobně „neviditelným” i režisér Woody Allen. Studia ho hodila přes palubu, i když stará obvinění ze zneužití dcery policie dávno odložila.

Herci začali vracet honoráře za jeho film a s omluvným úsměvem vysvětlovat, že předtím nevěděli, jak je špatný. Na druhou stranu Javier Bardem loni uvedl, že za práci s Allenem na filmu Vicky Cristina Barcelona se „absolutně nestydí“ a také herečka Diane Keatonová, známá z Kmotra či Annie Hallové, se ke kampani nepřidala. Woodyho poslední film A Rainy Day in New York ovšem producenti z Amazonu pohřbili v šuplíku a do kin pravděpodobně nikdy nepůjde.