Thriller Všichni to vědí se odehrává na španělském venkově. Laura se tam vrací po delší době na svatbu své sestry a potkává bývalého milence Paca. Velkou oslavu v příjemně prosluněných kulisách městečka přeruší zmizení Lauřiny dospívající dcery. Zanedlouho se ozvou údajní únosci a žádají značnou částku.

Do pátrání se velmi aktivně zapojuje Lauřin milenec, zatímco otec dívky vězí kdesi v zahraničí. Rozhodnou se, že zatím nebudou informovat policii. Ve vypjaté atmosféře se vynořují různé staré křivdy v rodině a někdo z jejích členů zřejmě může tušit, kdo za únosem stojí. Tak začíná 132minutové drama.

Samotné zahájení festivalu v Praze však obstarají Šampioni, jedna z divácky nejúspěšnějších komedií minulého roku. Ve Španělsku získala ceny Goya ve třech kategoriích včetně ceny za nejlepší film. Nejvíce cen si odnesl mrazivý politický thriller Království, který získal celkem 7 sošek včetně ocenění za režii, původní scénář či nejlepší mužský herecký výkon v hlavní i vedlejší roli.

Letošní ročník festivalu se zaměří také na peruánský film. Do malé horské vesničky zavádí snímek Chicama. Osciluje mezi hraným a dokumentárním filmem, přičemž velmi citlivě zachycuje stav peruánského školství, tamější vlastenectví a obdivuhodnou pospolitost lidí obklopených úchvatnou panenskou přírodou.

Snímek Nože v nebi je inspirovaný skutečnými událostmi a líčí příběh ženy, která byla nespravedlivě obviněna z terorismu, odsouzena a po propuštění z vězení se snaží získat zpět svůj život, ale také dosáhnout spravedlnosti a potrestání viníků. Tři ženy - tři osudy je výstižným trojportrétem peruánské společnosti a film Němý sleduje soudce, kterému někdo usiluje o život. Wiñaypacha je prvním filmem natočeným v ajmarském jazyce.

Soudruh Che v Praze



Investigativní dokument Vzpomínky na tajemný rok odhaluje návštěvu revolucionáře Che Guevary v Praze.

Ernesto Guevara a Fidel Castro krátce po vítězství kubánské revoluce nad Batistou.

Komediální drama Mé drahé bratrstvo je zase debutem režisérky Marty Díazové ve stylu španělského národního žánru „españolady“. Nechybí mu všechny tradiční tributy – prostředí Andalusie, místní zvyky, specifický jazyk i typický humor.

Dokument Hledá se Oscar představuje Óscara Peyroua, jenž je předsedou Španělské asociace filmových kritiků a je známý svou radikální metodou psaní filmových kritik jen na základě plakátu k filmu.

La Película proběhne od 19. do 24. února 2019 v pražském kině Světozor, od 20. do 22. února bude španělština znít v ostravském Minikině a od 21. do 23. února v brněnském kině Scala. Od 25. do 26. února si španělské filmy budou moci vychutnat diváci v Bio Central v Hradci Králové. Kompletní program na www.lapelicula.cz